Netanyahu: Para vivir en O. Medio tienes que ser fuerte e "Israel es más fuerte que nunca"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó la noche del martes, en el programa "Patriotas" del canal derechista de televisión 14, que la guerra en Oriente Medio "nunca terminará", al afirmar: "¿Quieres vivir en Oriente Medio y en el mundo? Pues tienes que ser muy fuerte. E Israel es más fuerte que nunca".

A pocos meses de que Israel celebre elecciones legislativas, el primer ministro hizo un balance de su sexto mandato al preguntarle a un periodista: "¿Qué me hubieras respondido el 7 de octubre (de 2023) si te hubiera dicho que hoy habríamos eliminado a (Mohamed) Deif, a (Mohamed) Sinuar, a (Ismail) Haniyeh, a (Hasán) Nasrala y a toda la cúpula de Hizbolá (...), que controlaríamos casi el 70 % del territorio de Gaza, que tendríamos zonas de seguridad en el corazón de Líbano, (...) en Siria (...) y que romperíamos el miedo (...) a atacar Irán?".

El primer ministro, que la mañana del martes visitó a las tropas israelíes que operan en territorio libanés, dijo que el Ejército está encontrando soluciones para contener los drones expansivos de Hizbulá: "Estamos actuando con mucha firmeza en estos momentos contra los drones, desarrollando tecnologías que no se ven en ningún otro lugar del mundo".

Cuatro días después de que Israel y el Gobierno libanés firmaran un acuerdo mediado por Estados Unidos que no obliga a las tropas israelíes a retirarse de los territorios ocupados tras meses de ataques mortales, Netanyahu presumió: "Nuestra política es de paz mediante la fuerza, frente a la política de nuestros adversarios, que es una capitulación desde la debilidad. Fíjate en nuestras condiciones en el acuerdo con el Líbano y fíjate en las suyas".

A por un séptimo mandato

"Quiero un gobierno de coalición de amplia base. Cuando uno se enfrenta a grandes retos y a grandes oportunidades, tiene que ampliar sus apoyos", afirmó el alto funcionario antes de dar la bienvenida a cualquier partido que acepte un principio "claro": que Israel es "el Estado-nación del pueblo judío". "Aquí no se creará un Estado palestino", subrayó.

Sobre su juicio, se declaró víctima de una "caza de brujas política" y aseguró que compaginar ir al juzgado con la guerra ha sido algo "inhumano". Defendió seguir con el plan de una reforma judicial, que calificó de "necesaria".

Entre los objetivos de la guerra, además de asegurar que Irán no tendrá armas nucleares, dijo que está por acabar con el Gobierno de Hamás en Gaza. "Llegaremos a ello, aún queda trabajo por hacer. Constantemente se están llevando a cabo eliminaciones de aquellos que participaron en el 7 de octubre; hay soldados allí para acabar con todos. En mi opinión, ya hemos eliminado a todos los arquitectos", afirmó.

El primer ministro israelí prefirió no responder a la pregunta de si busca volver a instaurar asentamientos judíos en la Franja de Gaza.

Turquía, ¿próximo frente?

En referencia a posibles próximos frentes para Israel, afirmó: "Hay que entender que cuando una fuerza decae, otra surge". "Lo que está ocurriendo en Turquía es consecuencia del declive del poder de Irán. Irán es el eje principal del extremismo y Turquía es, a su vez, el bastión de los Hermanos Musulmanes extremistas que desean destruir a Israel y recuperar Jerusalén".

Netanyahu añadió que al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "se le ha olvidado que los cuatrocientos años de dominio del imperio Otomano han llegado a su fin. Hoy en día hay aquí un Estado fuerte, se llama Israel, hay un Ejército de Defensa de Israel, hay un pueblo en Israel y hay un Gobierno en Israel, y más le vale que se calme", dijo.

"No permitiremos que nadie amenace nuestra existencia, que amenace nuestra seguridad, y creo que hemos demostrado de qué somos capaces", agregó.

La nueva fuerza en Oriente Medio "ha de ser Israel", afirmó Netanyahu, para lo cual dijo querer dejar de depender de la ayuda estadounidense mediante una "reducción gradual a lo largo de diez años".