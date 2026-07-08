Al menos nueve militares iraníes mueren en los ataques de Estados Unidos

Imagen de uno de los ataques a las ciudades Bandar Abbas y Bushehr, de Irán. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos nueve militares iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán esta madrugada en la ciudades de Bushehr, Bandar Mahshahr y Bandar Abbas, informaron este miércoles fuentes de los cuerpos de seguridad de la República Islámica.

Ocho miembros de las Fuerzas Aéreas y Navales del Ejército de la República Islámica de Irán fallecieron en Bandar Abbas y Bushehr "mientras defendían el país", precisó el Ejército de Irán en un comunicado recogido por medios de este país.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria informó de la muerte de uno de sus miembros en la ciudad de Bandar Mahshahr "en una confrontación con drones enemigos invasores".

Las fuerzas de Estados Unidos atacaron anoche Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, y Teherán a su vez bombardeó bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico como represalia.

Antes de esos ataques, Estados Unidos revocó la autorización de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz.

Adiós al acuerdo de paz

El presidente de EE. UU., Donald Trump, además dio por acabado el memorando de entendimiento firmado con Irán el 17 de junio para poner fin a la guerra y advirtió de un posible nuevo ataque esta noche contra territorio iraní.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petroleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando.

"La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada recae en el renegado régimen estadounidense", añadió el ministerio en un comunicado.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a aumentar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial.