Pakistán urge a EE.UU. e Irán a cumplir sus compromisos y advierte contra una reescalada

El Gobierno de Pakistán instó este miércoles a EE.UU. e Irán a cumplir los compromisos del Memorando de Entendimiento de Islamabad, después de que el presidente Donald Trump diera por acabado el alto el fuego con Teherán en medio de una nueva escalada militar.

"Pakistán insta a todas las partes a mantener sus respectivos compromisos en virtud del Memorando de Entendimiento (MdE) de Islamabad, que sigue siendo una base duradera para el entendimiento, el respeto mutuo y la prosperidad compartida para la región y más allá", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Asimismo, Islamabad, el principal mediador entre ambas partes, expresó su "profunda preocupación por la escalada de tensiones en la región" y advirtió de que "un nuevo conflicto no beneficia a nadie".

"No hay alternativa al compromiso continuo, el diálogo y la diplomacia para lograr el objetivo compartido de la paz en la región", indicó la diplomacia paquistaní, asegurando que el país "sigue dispuesto a continuar desempeñando su papel en este sentido".

La importancia del llamado de Pakistán

El Gobierno paquistaní fue quien impulsó el acuerdo entre Washington y Teherán alcanzado el pasado 17 de junio, tras acoger en su capital el pasado mes de abril el primer encuentro directo en décadas entre las máximas autoridades de Estados Unidos e Irán.

El nuevo pronunciamiento de Pakistán se produce horas después de que Trump diera por terminado de forma unilateral el memorando de entendimiento, que establecía el fin de las hostilidades.

La ruptura del acuerdo coincide con una reactivación del conflicto armado la madrugada de este miércoles, tras los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán, que dejaron al menos nueve militares iraníes muertos, en respuesta a las acciones de Teherán contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el Gobierno iraní, que respondió bombardeando bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico, afirmó que la ofensiva estadounidense y la reciente revocación de la autorización para vender petróleo han dejado "sin efecto" las partes fundamentales del pacto.

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