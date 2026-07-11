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estrecho de Ormuz cerrado
estrecho de Ormuz cerrado

Irán anuncia que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso"

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que responderá ante cualquier intento extranjero de reabrir la vía marítima

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    Irán anuncia que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso
    El cierre del estrecho de Ormuz aumenta la tensión en Oriente Medio (FUENTE EXTERNA)

    La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso" y que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente, informó en la madrugada de este domingo la radiodifusora estatal iraní IRIB.

    Medidas anunciadas

    El cuerpo armado iraní señaló -en un comunicado- que la decisión fue tomada después de que varias embarcaciones ignoraran la advertencia de transitar exclusivamente por una zona autorizada.

    Según la información difundida por IRIB, un buque puso en peligro la seguridad marítima, por lo que la armada de la Guardia Revolucionaria lo detuvo tras hacer disparos de advertencia.

    Las autoridades iraníes manifestaron que no permitirán el paso de embarcaciones mientras continúe la interferencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y que dicha determinación se mantendrá "hasta nuevo aviso".

    La nota informativa también indica que cualquier acción de EE.UU. en contra de Irán recibirá una respuesta firme, lo que incluye ataques contra bases enemigas en la región.

    Reacción oficial

    El anuncio de Irán se conoció horas después de que su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, acusara a EE.UU. de haber "violado el párrafo 9 del memorando de entendimiento" entre ambas partes, con la decisión de Washington de imponer nuevas sanciones contra el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

    • Según Araqchí, el "incumplimiento" del acuerdo por parte de EE.UU. "se suma a otras vulneraciones y errores" del país norteamericano. 

    EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, en los últimos días se han producido nuevos ataques cruzados en Oriente Medio. EFE

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