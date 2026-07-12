EE. UU. e Irán alimentan la incertidumbre sobre la posible apertura del estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos ejecuta una nueva ronda de ataques contra Irán, con la que buscó seguir degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz, según el Comando Central de Estados Unidos. ( EFE )

La incertidumbre acerca de la eventual apertura del estrecho de Ormuz ha sido una constante este domingo, pues mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está abierto, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, controlada por Irán), anunció que tras los recientes ataques estadounidenses no es posible el tránsito por esa vía.

Trump afirma que Ormuz está abierto

En una entrevista en el canal de televisión NBC News, Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo había bloqueado esta madrugada.

"Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró.

Por su parte, el Comando Central estadounidense (Centcom) afirmó también que el paso está abierto "para todas las embarcaciones" que deseen transitar legalmente: "Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", publicó en X.

"No es posible el paso por Ormuz", según PGSA

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, y controlado por Irán), anunció que tras los recientes ataques de EE. UU. contra Irán, no es posible el paso por el estrecho de Ormuz.

"Informamos a todos los estimados solicitantes: debido a los recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos en la región, actualmente no es posible el paso por el estrecho de Ormuz", señaló en X el organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz.

Pakistán llama a la desescalada a través del diálogo

Tras esta nueva oleada de ataques, Pakistán, el principal mediador entre Estados Unidos e Irán, urgió a una desescalada inmediata del conflicto.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, "instó a las partes a seguir el camino de la desescalada y a actuar con contención, tal como se acordó en el Memorando de Entendimiento de Islamabad en junio de 2026", informó en un comunicado ese departamento.

El jefe de la diplomacia de Pakistán llamó al diálogo como "única vía factible para resolver las disputas".

Netanyahu sostiene que Trump quiere llegar a un acuerdo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó también en una entrevista con NBC News que Trump quiere lograr un acuerdo con Irán, pero que no duda en recurrir a la fuerza.

"Creo que el presidente (Donald) Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones", aseguró Netanyahu.

Omán denuncia ataques y convoca al embajador de Irán

Las autoridades omaníes denunciaron que su país fue atacado por drones, según la agencia oficial omaní de noticias ONA, que citó a una fuente de seguridad nacional que declaró que "varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones".

Después, el ministerio de Exteriores reconoció la autoría de Irán y agregó que también fue atacada la región de Al Wusta, en el centro del país.

Por su parte, el subsecretario de Exteriores omaní, Khaled Al Muslahi, convocó al embajador de Irán "para presentarle una nota de protesta por los ataques contra objetivos en las gobernaciones de Musandam y Al Wusta", indicó en un comunicado el departamento.

Jordania notifica la caída de tres misiles iraníes

El Ejército de Jordania, por su parte, informó de que tres misiles iraníes cayeron en varios puntos del país y causaron "daños materiales menores", sin causar víctimas.

Las Fuerzas Armadas -citando una fuente militar oficial anónima del Mando General del Ejército- afirmaron en un comunicado que "tres misiles procedentes de territorio iraní cayeron al amanecer de hoy, domingo, en varios puntos del territorio del Reino, sin que se registraran víctimas y causaron daños materiales menores".

Catar se reserva el derecho a "responder"

El Gobierno de Catar, que también media entre Washington y Teherán, condenó de forma enérgica los "renovados ataques" lanzados por Irán y advirtió de que se reserva "el derecho de responder"

En un comunicado, el ministerio catarí de Exteriores agregó que se reserva también el derecho a "adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, seguridad, integridad territorial y a sus ciudadanos".

Los hutíes de Yemen reiteran su apoyo a Irán

Entretanto, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, declararon que mantienen su plena sintonía con Teherán y que están coordinando acciones ante la reciente escalada militar.

En un comunicado, el ministerio de Exteriores de los hutíes afirmó que apoya a la República Islámica "con todos los medios a su alcance" como parte del "Eje de la Resistencia".