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Bruselas lamenta la muerte del exemir de Catar y destaca su papel en relaciones con la UE

La Unión Europea resaltó que el exmandatario sentó las bases de la actual relación estratégica con Catar y contribuyó a proyectar al país en el escenario internacional

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    Bruselas lamenta la muerte del exemir de Catar y destaca su papel en relaciones con la UE
    El exemir catarí, Hamad bin Khalifa Al Thani. (FUENTE EXTERNA)

    La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, lamentó este domingo la muerte del exemir catarí Hamad bin Khalifa Al Thani y destacó "su visión y su liderazgo" para lograr una "sólida asociación" entre la Unión Europea (UE) y Qatar.

    "Me entristece el fallecimiento de Su Alteza el Emir Padre, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani (...) Su visión y su liderazgo sentaron las bases de la sólida asociación que la Unión Europea y Qatar siguen forjando en la actualidad", dijo la comisaria europea en redes sociales.

    Asimismo, añadió que el exemir desempeñó también "un papel decisivo en la configuración de la Qatar moderna y en la mejora de su posición en la escena internacional".

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    Finalmente, expresó su "más sincero pésame a Su Alteza el Emir, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a la familia real y al pueblo de Catar en estos momentos de duelo".

    Trayectoria del exemir

    Posteriormente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó sus condolencias a la familia del exemir y a los cataríes, alabando además que hubiera "allanado el camino hacia la sólida asociación que tanto valoran la UE y Catar".

    El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (entre 1995 y 2013), periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

    En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años. 

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