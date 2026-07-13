Dubái planea un nuevo puerto en Emiratos para eludir el estrecho de Ormuz

Dubái planea construir un nuevo puerto y una terminal de contenedores en la costa este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en el emirato de Fujairah, para reducir la dependencia del puerto de Jebel Ali y evitar el paso por el estrecho de Ormuz, informa este lunes el Financial Times (FT).

Según el diario británico, el proyecto será desarrollado por DP World, la operadora portuaria controlada por el Gobierno de Dubái, que mantiene conversaciones con funcionarios para construir un nuevo puerto multipropósito y una terminal en el enclave ya existente de Fujairah.

La iniciativa forma parte de la estrategia emiratí para reforzar la resiliencia de su red logística tras la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado el cierre temporal del estrecho de Ormuz y graves interrupciones del tráfico marítimo.

De acuerdo con el FT, la nueva infraestructura permitiría que los contenedores entren y salgan del país a través del golfo de Omán, sin atravesar el estrecho de Ormuz, para ser transportados posteriormente por carretera hasta Dubái, Abu Dabi y otros territorios del Golfo Pérsico.

El diario apunta que el traslado de parte de la capacidad portuaria fuera del emirato de Dubái supondría un cambio estratégico para el principal centro logístico del país, cuyo desarrollo como plataforma mundial de comercio y reexportación ha estado estrechamente ligado al crecimiento de Jebel Ali.

Según el Financial Times, la actividad en ese puerto, el mayor de contenedores de Oriente Medio, cayó entre un 90 % y un 95 % tras el cierre del estrecho por parte de Irán, lo que impulsó la búsqueda de rutas alternativas.

Conversaciones con DP World

Las conversaciones entre DP World y el Gobierno se encuentran aún en una fase preliminar y la estructura y financiación del proyecto no están definidas, señala el rotativo.

No obstante, un alto cargo de la empresa citado por el periódico afirmó que las nuevas instalaciones podrían estar listas en "aproximadamente un año y medio".

DP World no confirmó los detalles del proyecto, aunque aseguró al FT que trabaja en planes para "diversificar sus operaciones" frente a futuras interrupciones del comercio marítimo.