Hutíes tachan de "sionista" que Londres declare terrorista a Guardia Revolucionaria iraní

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que su Gobierno declarará organización terrorista a la Guardia Revolucionaria por considerarla una amenaza para la seguridad nacional. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

Los rebeldes hutíes del Yemen, alineados con Irán, calificaron este miércoles de "paso descaradamente sionista" la decisión del Reino Unido de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, al tiempo que reafirmaron su apoyo a Teherán.

El Ministerio de Exteriores de los hutíes, que controlan amplias zonas del noroeste del Yemen desde 2014 y que reciben apoyo político de Teherán -que por su parte niega armar al movimiento chií-, expresó en un comunicado su "condena en los términos más enérgicos" tras esta decisión del Gobierno británico.

Asimismo, describió a la Guardia Revolucionaria como "una fuerza islámica eficaz e influyente en la lucha contra los proyectos sionistas en la región" y acusó a los gobiernos occidentales de intentar debilitar a los países árabes y musulmanes.

Además, elogió a la Guardia Revolucionaria por "defender la soberanía de la República Islámica de Irán" y reiteró el apoyo de las autoridades hutíes a Irán en lo que denominó el "derecho de Teherán a defenderse y responder a la brutal agresión estadounidense y al injusto bloqueo", en referencia a la guerra lanzada por Washington e Israel.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes que su Gobierno declarará organización terrorista a la Guardia Revolucionaria por considerarla una amenaza para la seguridad nacional y presentará esta semana al Parlamento un reglamento para formalizar la medida, algo que Irán también condenó el martes.

Ataques vinculados a Irán

El Reino Unido ha registrado en los últimos meses varios ataques, incluidos incendios provocados, contra objetivos de la comunidad judía e incluso contra propiedades del propio Starmer, algunos de los cuales las autoridades han vinculado al Estado iraní.

La medida británica sigue el ejemplo de la Unión Europea, que en enero incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas tras la represión de las protestas antigubernamentales, que se saldó con la muerte de más de 7.000 personas, según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.

Australia, Canadá, Argentina y EE. UU. también han declarado terrorista a este ejército ideológico de la República Islámica.