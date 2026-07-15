El presidente libanés asegura que Estados Unidos ha comenzado a escuchar y ve avances

Las banderas del ejército israelí y del ejército del sur del Líbano se exhiben en el monumento a la Buena Valla en Metula, cerca de la frontera entre Israel y el Líbano. ( EFE/EPA/ATEF SAFADI )

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó este miércoles que Estados Unidos "ha empezado a escuchar" a las autoridades libanesas, hasta el punto de que la situación del país se encuentra ahora "sobre la mesa del presidente estadounidense", coincidiendo con la segunda jornada de reuniones en Roma con representantes estadounidenses e israelíes.

"Washington ahora nos escucha y el asunto del Líbano está sobre la mesa del presidente estadounidense (Donald Trump)", afirmó el jefe de Estado, según un comunicado difundido por la Presidencia libanesa.

Durante una reunión en el Palacio Presidencial en Beirut con una delegación de la Agrupación Ortodoxa, Aoun defendió la "fórmula marco" impulsada por su Ejecutivo como "la mejor posible" y sostuvo que ya ha comenzado a producir efectos.

Aoun subrayó que las autoridades mantienen claros sus objetivos y advirtió de que no harán concesiones en lo relativo a los derechos del Líbano.

Unidad interna

Asimismo, hizo un llamamiento a preservar la unidad interna y reconoció que el proceso afronta dificultades y que "el camino no está pavimentado", además de expresar su confianza en que pueda alcanzarse un resultado que contribuya a poner fin al derramamiento de sangre en el sur del país y conlleve la retirada de las tropas israelíes.

Las declaraciones de Aoun coinciden con el inicio este miércoles en Roma de una segunda ronda de conversaciones entre representantes del Líbano, Estados Unidos e Israel, que comenzaron el martes.

El traslado a la capital italiana responde únicamente a motivos técnicos relacionados con la logística y el desplazamiento de las delegaciones y el encuentro tienen un carácter organizativo y ejecutivo para avanzar en la aplicación del acuerdo marco alcanzado en Washington.

Tras las reuniones en Roma, está previsto que se celebren nuevos encuentros, tanto en la capital italiana como en otros lugares, para supervisar el desarrollo de los compromisos alcanzados.