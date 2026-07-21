Ascienden a 12 los muertos palestinos de este martes tras un nuevo ataque israelí en Gaza

Palestinos inspeccionan la casa destruida de la familia Al-Masri tras un ataque israelí, en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

La cifra de muertos palestinos de este martes por ataques israelíes ascendió a 12, entre ellos cuatro niños, tras revisarse a cuatro los fallecidos en un ataque aéreo que alcanzó un apartamento en la zona de Al Samr, en el este de la ciudad de Gaza.

La morgue del hospital Al Shifa, donde fueron trasladados los cuerpos, identificó a las víctimas del bombardeo contra el edificio residencial de la zona de Al Samr como Abdalá Yaha, Mohamed al Hawari, Yihad Azam y Subhi Saqala.

Otros ataques

Horas antes, el Ejército israelí había matado a otras ocho personas en dos ataques distintos, en una nueva jornada en la que siguió sin respectar el alto el fuego vigente desde octubre.

El primero de ellos, por la mañana, mató a seis miembros de la familia Al Masri (el padre, la madre y sus cuatro hijos, de 5, 9, 11 y 12 años) en un bombardeo contra su vivienda en el sur de la ciudad de Gaza, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

El Ejército reconoció el ataque alegando que tenía como objetivo a presuntos miembros de Hamás.

Después del mediodía, el Ejército mató a tiros a dos hombres en el ataque contra un vehículo a la entrada de la ciudad de Al Zahra (centro), identificados como Raed al Omsi, de 34 años, y Nabhan al Omsi, de 53 años, y quien era un profesor de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), informó el hospital de los Mártires de Al Aqsa, al que fueron trasladados los cadáveres.

El Ejército israelí continúa atacando a diario la devastada Franja de Gaza pese al alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025, además de expandir su ocupación militar del enclave palestino hasta casi el 70 % del territorio.

En total, el Ejército israelí ha matado a cerca de 73,300 personas desde el inicio de su ofensiva en octubre de 2023, calificada por gran parte de la comunidad internacional de genocidio debido a la destrucción generalizada y los ataques deliberados contra niños palestinos, según las conclusiones de comisiones independientes.

Fuentes médicas estiman que unas 7,500 personas siguen desaparecidas bajo los escombros. Israel no permite la entrada de maquinaria para labores de desescombro y recuperación de cuerpos.