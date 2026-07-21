Primer ministro de Pakistán llama a moderación a todos durante reunión con ministro iraní

Islamabad vuelve a estar en el centro de la mediación, con miras a frenar la confrontación bélica en Medio Oriente. ( EFE )

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió moderación a todas las partes en conflicto durante una reunión celebrada el martes con el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni.

Sharif "instó a todas las partes a actuar con moderación y a abstenerse de tomar medidas que pudieran desestabilizar aún más la región", según un comunicado de la oficina del primer ministro, que añadió que le expresó a Momeni que Pakistán seguirá actuando como mediador.

El ministro de Interior iraní visita Pakistán en medio de la escala bélica con EE. UU.

Visita de Momeni en medio de escalada de la guerra

El ministro de Interior iraní, Eskandar Momeni, llegó este lunes a Pakistán en cabeza de una delegación de alto nivel, en un momento en que Islamabad intenta reencauzar una salida diplomática a la guerra tras un aumento de las hostilidades entre Washington y Teherán.

"Espero que el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, haya traído buenas noticias (...) También espero avances en la situación regional", declaró su homólogo paquistaní, Mohsin Naqvi, durante la recepción de la comitiva en el aeropuerto.

Durante su estancia de dos días, Momeni se reunirá con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y con el jefe del Ejército, Asim Munir.

Si bien no se conoce la agenda de estos encuentros, ambas figuras han sido claves en la mediación que llevó a la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad a mediados de junio.

Junto a Momeni viaja una delegación de alto nivel integrada por "el gobernador general de Sistán y Baluchistán, el viceministro del Interior, el viceministro de Desarrollo Urbano y Transporte, el director de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, el representante especial del ministro de Agricultura y otros altos cargos", informó el Gobierno paquistaní en un comunicado.

Irán afirmó el lunes que varios mediadores le han transmitido nuevas propuestas e iniciativas para evitar una mayor escalada de las tensiones con Estados Unidos, tras nueve días consecutivos de cruces de fuego después de que Washington diera por terminado el memorando de entendimiento para la paz por ataques iraníes en el estrecho de Ormuz.

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