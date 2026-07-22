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Irán y Estados Unidos
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Irán dice que detuvo tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

El comunicado no precisa cuándo ocurrió el incidente

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    Irán dice que detuvo tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz
    Esta imagen tomada de un video de AFPTV el 12 de julio de 2026 muestra un buque navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el jueves que impidieron el paso de tres buques petroleros por el estrecho de Ormuz, en medio de una disputa con Estados Unidos por el control de la crucial ruta marítima.

    "Tres buques petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, intentaron pasar por una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero luego de que uno de ellos explotó y se incendió, los otros dos rápidamente dieron vuelta y se retiraron", dijeron los guardianes en un comunicado divulgado por la prensa estatal iraní.

    • El comunicado no precisa cuándo ocurrió el incidente.
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    La poderosa marina de (los guardianes) enfatiza que el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control. (...) y cualquier barco engañado por Estados Unidos que intenta pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte", agregaron los guardianes.

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