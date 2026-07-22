Irán dice que detuvo tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

Esta imagen tomada de un video de AFPTV el 12 de julio de 2026 muestra un buque navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el jueves que impidieron el paso de tres buques petroleros por el estrecho de Ormuz, en medio de una disputa con Estados Unidos por el control de la crucial ruta marítima.

"Tres buques petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, intentaron pasar por una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero luego de que uno de ellos explotó y se incendió, los otros dos rápidamente dieron vuelta y se retiraron", dijeron los guardianes en un comunicado divulgado por la prensa estatal iraní.

El comunicado no precisa cuándo ocurrió el incidente.

Control del estrecho

Irán en las últimas semanas ha atacado a los petroleros que intentan transitar por el estrecho cerca de la costa de Omán, buscando obligarlos a acercarse a aguas iraníes y pagar un peaje por el paso seguro.

Te puede interesar 24 ejecutados en Irán por su vinculación a las protestas de enero, según ONG

La poderosa marina de (los guardianes) enfatiza que el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control. (...) y cualquier barco engañado por Estados Unidos que intenta pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte", agregaron los guardianes.