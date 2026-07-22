Trump amenaza con destruir instalaciones en Teherán tras reportes de ataques en estrecho de Ormuz

Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en el estrecho de Ormuz. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones entre ambos países, mientras la agencia iraní Tasnim informó de un presunto ataque estadounidense contra la isla de Larak, situada en ese estratégico paso marítimo.

"A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EE.UU. bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella", escribió Trump en su red Truth Social.

La advertencia del mandatario se produce en medio del aumento de las hostilidades en la región y después de varios días de enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes relacionados con el control del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo.

El aviso de Irán

Poco después, la agencia iraní Tasnim aseguró que Estados Unidos lanzó un ataque con misiles contra la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz.

"A las 14:48 (10:48 GMT), la isla de Larak fue blanco de un misil estadounidense", señaló la agencia, que citó testimonios de residentes de la zona. Según esas versiones, se escuchó una fuerte explosión cerca de la isla.

Tasnim añadió que las autoridades iraníes intentan determinar la magnitud del ataque y evaluar los posibles daños ocasionados. Hasta el momento, Washington no ha confirmado oficialmente la acción militar reportada por el medio iraní.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo y es considerado un punto estratégico para el transporte de crudo, por donde transita una parte significativa del suministro mundial de petróleo.

La creciente confrontación entre Washington y Teherán mantiene en alerta a los mercados energéticos y a la comunidad internacional por el riesgo de una mayor expansión del conflicto.

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