Israel condiciona avances en el plan para Gaza a que la ONU declare terrorista a Hamás

El Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, se dirige a los periodistas antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, condicionó este martes posibles avances en el plan de paz para Gaza a que la ONU designe organización terrororista al grupo islamista palestino Hamás, cuyos representantes se encuentran en Egipto negociando la segunda fase de la tregua.

"Hamás es el principal obstáculo para la aplicación del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, y exigimos que el Consejo designe por fin a Hamás como organización terrorista", aseguró Danon a las puertas del Consejo de Seguridad antes de que se celebre una sesión sobre la situación en Gaza.

Las declaraciones del isralí se producen después de que Hamás anunciara que una delegación negociadora va de camino a Egipto, donde participará nuevamente en una ronda de conversaciones sobre la implementación de la segunda fase de la tregua en Gaza con Egipto, Turquía y Catar.

También coincide con la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Washington para reunirse con Trump.

Además de Gaza, ambos líderes también conversarán sobre la guerra con Irán. El estadounidense reconoció este lunes que mantienen "pequeñas diferencias" en el planteamiento del conflicto aunque ambos están "bastante cerca" en sus posiciones.

Polémica de Mamdani

Los días previos a la visita no han estado exentos de polémica después de que el alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, asegurara que Netanyahu sería detenido si visita la Gran Manzana, en cumplimiento con la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario israelí.

Tras reconocer que la Policía neoyorquina no podrá llevarlo a cabo, Mamdani afirmó que Netanyahu no era bienvenido en la ciudad, a la que está previsto que acuda en septiembre para la semana de alto nivel de la ONU.

El embajador ante la ONU acusó al edil de "incitar a la violencia" en Nueva York, "demonizar a Israel y difundir calumnias sangrientas".

"Mamdani fomenta el odio", añadió.

Además, Netanyahu tiene previsto asistir al funeral del senador Lindsey Graham, que tendrá lugar en la catedral capitalina este mediodía.

"Graham era un auténtico amigo de Israel. Siempre se comprometió con la seguridad y el bienestar de Estados Unidos e Israel", declaró el embajador, que añadió que el pueblo israelí "lo echará mucho de menos".