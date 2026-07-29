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La ONU, alarmada por las amenazas israelíes de convertir Cisjordania en "otra Gaza"

En la última semana ocho palestinos, entre ellos un niño, así como dos miembros de las fuerzas armadas israelíes han muerto en la Cisjordania ocupada debido a la violencia

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    La ONU, alarmada por las amenazas israelíes de convertir Cisjordania en otra Gaza
    Un año después del asesinato por el disparo de un colono del activista palestino Awdah al Hathalin, que colaboró en el oscarizado documental 'No other land', la comunidad beduina de Um al Jair se ve amenazada por nuevas caravanas donde se han instalado familias de israelíes. (EFE/ MAGDA GIBELLI)

    La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó este miércoles su alarma por los anuncios israelíes de aumentar los asentamientos en Cisjordania, así como sus amenazas de convertir ese territorio en "otra Gaza".

    "Nos alarma el anuncio del Gobierno israelí de que aumentará aún más el número de asentamientos y puestos avanzados, así como los llamamientos abiertos de sus dirigentes a la venganza y al castigo colectivo contra las comunidades palestinas, acompañados de amenazas de convertir Cisjordania en otra Gaza", alertó en un comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.

    "Dos años después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado era ilegal y debía terminar lo antes posible, la violencia ejercida por los colonos y la creciente anexión de territorio palestino en Cisjordania no hacen más que empeorar", agregó.

    Muertes a causa de violencia

    Recordó que en la última semana ocho palestinos, entre ellos un niño, así como dos miembros de las fuerzas armadas israelíes han muerto en la Cisjordania ocupada debido a la violencia.

    • "Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, que a menudo actúan conjuntamente, han atacado a comunidades locales, agredido a familias, destruido y confiscado bienes y quemado mezquitas", lamentó Shamdasani.

    La portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk instó a otros Estados a "actuar con urgencia y de manera unida para poner fin a las continuas muertes y el expolio del pueblo palestino", así como a "acabar con la ocupación israelí". 

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