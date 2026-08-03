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estrecho de Ormuz
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Proyectil "desconocido" impacta contra carguero en Ormuz, según agencia marítima británica

El hecho ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Al Khasab, de acuerdo con la misma fuente

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    Proyectil desconocido impacta contra carguero en Ormuz, según agencia marítima británica
    Barcos en el estrecho de Ormuz. (FUENTE EXTERNA)

    Un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, alertó la agencia marítima británica UKMTO la madrugada del martes, sin mencionar posibles heridos o daños.

    El carguero, cuyo nombre no fue revelado, informó a la UKMTO que fue "alcanzado por un proyectil desconocido", según el comunicado de la organización.

    • El hecho ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Al Khasab, de acuerdo con la misma fuente.

    Declaraciones oficiales

    El incidente se presenta luego de que el presidente Donald Trump asegurara el lunes que Estados Unidos negocia "en estos momentos" con Irán para terminar con la guerra desencadenada en febrero que ha paralizado Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

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    Sostuvo que estas conversaciones son "la última oportunidad antes de la decapitación" de la república islámica.

    Teherán, por su parte, había negado poco antes estar en diálogos con Washington.

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