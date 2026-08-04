Colonos israelíes queman tres coches de palestinos y grafitean sus casas en Cisjordania

Se pueden ver coches dañados tras un ataque de colonos israelíes en la aldea de Jalud, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania. ( EFE/EPA/ALAA BADARNEH )

Colonos israelíes invadieron durante la noche del lunes al martes una comunidad palestina entre las aldeas de Qaryut y Jalud, en el norte de Cisjordania, para prender fuego a tres coches y grafitear los muros de viviendas, informó la prensa local y confirmó a EFE el Ejército de Israel.

"Durante la noche (martes), soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) fueron desplegadas en la zona de Jalud tras recibir denuncias de que varios civiles israelíes habían llegado al área e incendiado vehículos palestinos", recoge un comunicado compartido por las fuerzas armadas con esta agencia.

El Ejército aseguró que policías israelíes irán este martes al lugar para recabar testimonios y pruebas sobre lo ocurrido y condenó los hechos.

Los vehículos quedaron completamente calcinados, como muestran las imágenes compartidas por residentes de la comunidad en un grupo de WhatsApp dedicado a documentar este tipo de ataques.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, los israelíes trataron además de incendiar una vivienda, pero vecinos de la zona lograron detenerles antes de que ocurriera.

"Cabe destacar que este sitio se encuentra entre tres aldeas, en medio de ellas, y sobre una carretera principal que las conecta. Esto es un claro mensaje de los colonos: pueden llegar a cualquier lugar, pueblo y casa", escribió en el canal de WhatsApp utilizado por activistas Bashar Al Qaryute, uno de los coordinadores del grupo.

En los grafitis escritos en las paredes de algunas viviendas se leen mensajes como "Venganza" o "Avi, vete a casa", en referencia al comandante del Ejército de Israel a cargo de Cisjordania, Avi Bluth, al que el ministro de Defensa, Israel Katz, destituyó durante una entrevista en televisión, decisión de la que tuvo que retractarse.

Vandalismo de los colonos

Es habitual que, cuando se producen choques entre el Ejército de Israel y el Gobierno por la gestión del vandalismo de los colonos contra los palestinos en Cisjordania, estos israelíes ataquen las comunidades locales y escriban en sus propiedades proclamas al respecto.

La represalia llega después de que el ministro de Defensa israelí asegurara en una conversación en televisión que iba a reemplazar a Bluth, algo que el Ejército de Israel negó rápidamente. Según algunos medios israelíes, también otros altos cargos del Ejecutivo abroncaron a Katz por haber hecho un anuncio así en televisión.

Entonces, el titular de Defensa atribuía su decisión a un acto de desobediencia de Bluth.

Katz culpa al militar de no implementar su decisión de liberar a un colono sospechoso de haber agredido sexualmente a un palestino (atándole los genitales durante un ataque a su aldea) y de, en su lugar, tratar de renovar la orden de detención administrativa que pesa sobre él.