El Gobierno libanés critica que fue Hizbulá quien dio "pretextos" de guerra a Israel

Un tanque israelí estacionado en Zawtar al-Charkieh, visto desde Zawtar al-Gharbiyah, gobernación de Nabatieh, sur del Líbano. ( EFE/EPA/STRINGER )

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, respondió este martes a las críticas de Hizbulá por la participación de su Gobierno en una nueva ronda de conversaciones con Israel, y afirmó que fueron las "inútiles aventuras bélicas" del grupo chií las que dieron al Estado judío los "pretextos" para atacar el Líbano.

"Lo cierto es que la mayor ayuda a Israel provino de aquel que escogió al Líbano para inútiles aventuras bélicas de 'apoyo' y le dio pretextos para atacar nuestro país, pisotear su soberanía, destruir sus ciudades y pueblos, matar a su gente y desplazar a cientos de miles", dijo Salam en su cuenta de X.

El primer ministro reaccionó así al discurso del líder de Hizbulá, Naim Qassem, que hoy mismo volvió a criticar las negociaciones de paz entre el Líbano e Israel que se reanudan este martes en Roma.

Asimsimo, reiteró la demanda del grupo de que el diálogo debe suspenderse porque estos contactos "solo le han traído vergüenza" al país.

Nueva ofensiva

El Líbano ha sido el escenario de una nueva ofensiva israelí desde el 2 de marzo, cuando Hizbulá lanzó ataques contra Israel en apoyo a la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv contra Irán, aliado de la formación armada, lo que desató un conflicto que se ha saldado con más de 4,300 muertos y más de un millón de desplazados.

Ni el Estado ni el Ejército libanés han intervenido en esta guerra, por lo que Salam criticó -sin mencionar explícitamente a la formación chií- por decidir "unilateralmente ir a la guerra" e ignorar "los intereses de su entorno y de los libaneses".

"El Líbano no tiene soberanía salvo la que le confiere una única decisión independiente en un Estado con un solo Ejército, que extiende su autoridad sobre todo su territorio exclusivamente a través de sus propias fuerzas", añadió el primer ministro.

Israel y el Líbano celebran desde este martes hasta el jueves en Roma una nueva ronda de conversaciones, bajo los auspicios de EE. UU..

El objetivo de este encuentro es avanzar en la implementación del acuerdo marco firmado en junio y hacer efectiva la retirada de las tropas israelíes del sur del país, donde se desplegará el Ejército libanés en su lugar.