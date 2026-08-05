El alto comisionado de la ONU Türk alerta sobre el aumento de las ejecuciones en Irán

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió la abolición de la pena de muerte en el régimen de los ayatolás. ( EFE/ARCHIVO )

Al menos 56 personas han sido ejecutadas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional desde mediados de marzo, alertó este miércoles el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien pidió la abolición de la pena de muerte en el régimen de los ayatolás.

"Estoy alarmado por el aumento de las ejecuciones y de las condenas a muerte dictadas en Irán desde marzo, así como por el hecho de que la pena capital siga utilizándose para infundir miedo entre la población y reprimir la disidencia", señaló en un comunicado.

Vinculados a protestas

De los 56 ejecutados confirmados, 27 eran personas vinculadas a las protestas de comienzos de año, indicó Türk, quien subrayó que más de un centenar de personas están en el corredor de la muerte por cargos similares.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas indicó que también continúan "a un ritmo alarmante" las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, en medio de "una persistente falta de garantías de juicio justo y debido proceso", y con confesiones obtenidas mediante tortura.

Türk denunció que algunas ejecuciones se produjeron apenas unas semanas después de la detención, o tras juicios a puerta cerrada de escasas horas.

"La pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida e irreconciliable con la dignidad humana. Un castigo de estas características no tiene cabida en nuestro mundo", concluyó el alto comisionado.