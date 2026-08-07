Al menos 300 niños muertos en Gaza desde alto fuego de octubre: uno al día, según Unicef

Gaza, 01/08/2026.- Israel bombardeó el viernes a medianoche una vivienda en el barrio de Al Saftawi, en la ciudad de Gaza, tras una alerta de evacuación. Varios palestinos resultaron heridos. ( EFE )

Al menos 300 niños han muerto en Gaza en los 300 días trascurridos desde el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en octubre de 2025, ha señalado un informe de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia.

La cifra supone una media de un niño muerto al día, a pesar del acuerdo para detener las operaciones militares y permitir el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria, subraya el órgano especializado en un comunicado de prensa.

"Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día está fallando a los niños", denuncia en el documento el director regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Edouard Beigbeder.

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"Con cientos de niños más los heridos, muchos de ellos de gravedad, los niños de Gaza siguen esperando el fin de la violencia que se les prometió", agrega.

El acuerdo de alto el fuego se declaró el pasado 10 de octubre de 2025, pero desde entonces Israel ha matado en Gaza a 1.250 personas en ataques diarios, según datos del Ministerio de Sanidad.

Tampoco ha comenzado ninguna tarea de reconstrucción o de retirada de toneladas de escombros, y escasean tanto el agua potable como los medicamentos y la gasolina que alimenta generadores de quirófanos y hospitales.

Acciones oficiales

El pasado 30 de julio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció "un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza", un paso que calificó de trascendental para la paz y la seguridad.

Pese al anuncio, Israel ha continuado atacando la Franja de Gaza -con 28 muertos desde entonces, entre ellos varias familias-, y nada ha cambiado en el cercado enclave, donde las tropas israelíes ocupan el 70 % del territorio mientras la mayoría de 2,1 millones de gazatíes sobreviven hacinados en tiendas de campaña.

"Mientras los niños siguen viviendo en condiciones difíciles -entre ellas, refugios superpoblados y acceso limitado al agua potable y a los servicios sanitarios-, la ONU y sus socios humanitarios están haciendo todo lo posible por ampliar la ayuda", lee el texto de Unicef, que pide financiación adicional para incrementar las acciones de protección infantil, ayuda a familias desplazadas y asistencia a niños con discapacidad