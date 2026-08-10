Irán niega negociaciones con EE. UU. y mantiene condicionada la reapertura de Ormuz

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Irán insistió este lunes en que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, aunque reconoció que continúa el intercambio de mensajes a través de intermediarios, y afirmó que sus conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz se limitan a establecer una ruta segura de navegación y no implican la reapertura de la estratégica vía marítima.

"Ya lo he dicho anteriormente y creo que el señor (ministro de Exteriores, Abás) Araqchí también se refirió exactamente a este asunto ayer: no tenemos negociaciones con Estados Unidos", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, en una rueda de prensa.

El diplomático indicó, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington sobre cuestiones de actualidad es algo "normal" y continúa a través de intermediarios como Catar y Pakistán.

Conversaciones con Omán

Baqaei explicó que actualmente Irán está centrado en las conversaciones con Omán para determinar una nueva ruta de navegación por el estrecho de Ormuz, unas negociaciones que calificó de bilaterales entre los dos países ribereños y que no implican a EE. UU..

El portavoz reiteró además que el posible acuerdo con Omán sobre la ruta marítima no significa que Ormuz vaya a reabrirse.

"Seguimos en una situación de guerra", afirmó, y añadió que mientras continúen el bloqueo naval estadounidense y otras "violaciones" de Washington no habrá las condiciones necesarias para considerar que el estrecho de Ormuz se ha convertido en una vía navegable segura.

"La reapertura del estrecho de Ormuz está condicionada al levantamiento de las circunstancias que han sido impuestas a la República Islámica de Irán y a toda la región como consecuencia de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista", aseguró el diplomático.

Las declaraciones de Baqaei se producen después de que Teherán anunciara el sábado seis condiciones a EE. UU. para la reapertura de Ormuz, entre ellas el pago de reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y del bloqueo naval y la liberación de los fondos iraníes congelados.

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Teherán respondió también atacando objetivos de EE. UU. en países de Oriente Medio.

Estados Unidos, a su vez, reimpuso el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes.