Dos muertos en bombardeos de Israel en Gaza rompen con la reducción del fuego israelí

Bomberos palestinos intentan extinguir un incendio tras un ataque militar israelí contra un vehículo perteneciente al jefe de policía de Gaza, Jamal Abu Kmeil, al sur de la ciudad de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

Dos hombres murieron este jueves en Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza) y en la ciudad de Gaza (norte) por ataques de drones israelíes, informaron fuentes sanitarias de la Franja, por lo que este es el segundo día consecutivo de bombardeos al enclave después de que el Ejército de Israel redujera el fuego en la última semana.

El Hospital Nasser de Jan Yunis identificó al fallecido allí como Hudhayfa Kaware y señaló que estaba montando en bicicleta eléctrica en el barrio de Al Amal de esa ciudad del sur de la Franja de Gaza cuando el dron atacó. El bombardeo se produjo en las inmediaciones de un edificio de la Media Luna Roja Palestina situado en la zona.

Poco después, un segundo dron bombardeó un coche en la carretera de Rashid, a la altura de la ciudad de Gaza, matando al director de la Policía en la Gobernación de Gaza, Yamal Mahmud Abu Riad Kamil (43 años), confirmó el Ministerio de Interior de la Franja en un comunicado.

Otras dos personas resultaron heridas en el ataque.

Uno de los ataques

Las fuerzas armadas israelíes solo se han pronunciado hasta el momento sobre el ataque de Jan Yunis, alegando que estaba dirigido contra un comandante del brazo militar de Hamás (las Brigadas Al Qasam).

"El terrorista planeaba ejecutar ataques terroristas contra tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército). Se atacó al terrorista con un ataque aéreo para eliminar la amenaza a las tropas", recoge un comunicado castrense.

El representante de la Junta de Paz que supervisa el alto el fuego, Nickolay Mladenov, afirmó en una entrevista el domingo con la Cadena 12 de la televisión israelí que Israel puede atacar aún Gaza siempre y cuando sea para acabar con amenazas "inminentes" que pongan en riesgo a las tropas.

Un portavoz del Ejército de Israel dijo a EFE que su definición de "inminente" incluye a cualquier persona que esté "planeando o desarrollando ataques contra las tropas", también de cara al futuro y si no se dispone a ejecutarlos en ese momento.

Estos ataques, sumados a otros dos el miércoles, rompen la reducción de los bombardeos selectivos que el Ejército israelí estaba aplicando en Gaza durante la última semana por las presiones de la Junta de Paz para que Israel cumpla con el alto el fuego.