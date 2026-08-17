Netanyahu y Kushner contemplan que EE.UU. supervise militarmente el desarme de Hamás

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, asistió a la "Junta de la Paz" como principal emisario de Estados Unidos. ( EFE )

El emisario de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaron este lunes sobre la posibilidad de que Estados Unidos supervise el desarme del movimiento islamista Hamás, afirmó un funcionario israelí.

El encuentro se produjo en momentos en que Washington intenta reducir las diferencias entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre la implementación del plan de paz impulsado por Trump.

Kushner se reunió con Netanyahu, de quien es amigo desde hace tiempo, en Jerusalén un día después de haber mantenido un inusual encuentro con una delegación de Hamás en Egipto, donde el grupo palestino se comprometió públicamente con el plan de paz y con el desarme.

Ambas partes "acordaron que no se llevará a cabo ningún redespliegue o reconstrucción en la Franja de Gaza antes de que Hamás se haya desarmado en Gaza", declaró a la AFP un funcionario israelí de alto rango.

Además, también "acordaron que la primera etapa hacia la desmilitarización de la franja [de Gaza] consistiría en pedir a Hamás que entregue sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense", declaró el oficial.

Una hoja de ruta acordada por Hamás el 30 de julio establecía que el desmantelamiento de las armas de Hamás estaría supervisado por la Fuerza Internacional de Estabilización, una estructura en vías de creación destinada a desplegarse en Gaza si la situación se tranquiliza. Está dirigida por el general de división estadounidense Jasper Jeffers.

Hamás se había comprometido a entregar sus armas a un nuevo órgano de gobierno palestino, un acuerdo que suscitó escepticismo por parte de Netanyahu, pero que Trump calificó de avance decisivo.

Un funcionario de la "Junta de la Paz" de Trump, responsable de la aplicación del acuerdo, afirmó que "cada arma recogida será completamente desmantelada para que no pueda volver a utilizarse" y señaló que Israel "mantiene su pleno derecho a la autodefensa".

"Si Hamás recurre al terrorismo, la violencia o intenta rearmarse, Israel mantendrá su derecho a actuar en consecuencia", dijo el funcionario.

Entre los miembros de la "Junta de la Paz" que se acompañaron a Kushner en las negociaciones se encuentra el ex primer ministro británico Tony Blair.

Durante su reunión con miembros de Hamás en Egipto, el emisario estadounidense insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que éste no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, indicaron fuentes cercanas a las conversaciones.

Un alto mando de Hamás dijo que el grupo, representado por su nuevo líder Jalil al Hayya, expresó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza.

Retórica dura

Netanyahu, que se enfrenta en octubre a unas reñidas elecciones, según las encuestas, se ha mostrado cada vez más dispuesto a desafiar a Trump, cuyo apoyo ha destacado reiteradamente en su campaña.

El primer ministro también manifestó su descontento con la decisión de Trump de detener la guerra estadounidense-israelí contra Irán, iniciada a finales de febrero, y en su lugar buscar un acuerdo con los dirigentes de Teherán.

En una entrevista, Itamar Ben Gvir, el ultraderechista ministro de Seguridad Nacional del gabinete de Netanyahu, instó a cometer asesinatos en Gaza.

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza cada noche. Eliminando a 30 o 40", declaró Ben Gvir en un pódcast con un exrehén de Gaza.

"No solo aquellos que suponen una amenaza actualmente. Se trata de personas que no deberían estar vivas", añadió. "Les estoy haciendo un cumplido al llamarlos seres humanos".

En un tono más alentador, el presidente israelí, Isaac Herzog, que tiene un rol eminentemente ceremonial, elogió los "esfuerzos de la 'Junta de Paz' para garantizar un futuro más prometedor y seguro" para Israel, Gaza y la región.

Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, bajo la mediación de Estados Unidos, en el territorio palestino.

Al menos 1,262 palestinos han muerto a causa de las operaciones israelíes desde que entró en vigor la tregua, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás. Sus datos son considerados fiables por las Naciones Unidas.

El ejército israelí ha reportado cinco muertes en sus filas durante el mismo periodo.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.