Emiratos Árabes Unidos detecta dos misiles lanzados desde Irán hacia su territorio

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este martes que sus sistemas de defensa aérea detectaron "dos misiles balísticos lanzados desde Irán" hacia el país. ( SHUTTERSTOCK )

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este martes que sus sistemas de defensa aérea detectaron "dos misiles balísticos lanzados desde Irán" hacia el país, en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y la República Islámica y las negociaciones enquistadas sobre el estrecho de Ormuz.

"Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos han detectado dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país", informó Defensa en un comunicado en el que detalló que el primer misil cayó fuera de las aguas territoriales emiratíes, mientras que el segundo impactó dentro de ellas, sin que de momento se haya informado de daños o víctimas.

El Ministerio de Defensa reafirmó su "plena disposición" para hacer frente a cualquier amenaza y aseguró que responderá con firmeza a cualquier intento de desestabilizar la seguridad del país.

La confirmación se produce poco después de que el Ministerio de Defensa anunciara que sus sistemas de defensa aérea habían detectado una "amenaza de misil" dirigida contra el territorio emiratí, sin identificar entonces el origen del lanzamiento.

Las autoridades explicaron en un principio que los sonidos que pudieran escucharse en el país se debían a las operaciones de interceptación de la defensa aérea, si bien en este nuevo comunicado el Ministerio no hizo referencia a ninguna operación de interceptación, sino de detección.

Ataques iraníes

En las últimas semanas, Emiratos sí ha denunciado ataques iraníes contra buques de su petrolera estatal que transitaban a través del estrecho de Ormuz, aunque no han informado de ninguna acción contra su territorio, que también se ha visto amenazado por las milicias proiraníes de Irak.

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán.

Asimismo, fue un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

La guerra de Irán, que empezó el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EE. UU. e Israel y que está a punto de cumplir seis meses, se ha convertido en un conflicto enquistado sin que las negociaciones abiertas en varias ocasiones hayan conseguido avances significativos o un acercamiento en las posturas de las partes.