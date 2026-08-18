Unos 860,000 desplazados por la guerra en el Líbano ya han regresado a sus casas

Soldados israelíes caminan por la aldea de Zawtar al-Sharqiyah, vista desde Zawtar al-Gharbiya, en el sur del Líbano. ( EFE/EPA/WAEL HAMZEH )

Unos 860,000 desplazados por los ataques aéreos israelíes en Líbano desde que comenzaron en marzo ya han vuelto a sus lugares de origen, pero alrededor de 360,000 siguen lejos de sus hogares, indicó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

El desplazamiento y la crisis humanitaria "están lejos de haber terminado", subrayó en rueda de prensa el portavoz de Acnur Babar Baloch, quien agregó que quienes han retornado se han encontrado con viviendas dañadas, una destrucción generalizada y la falta de servicios esenciales.

También sigue habiendo nuevos desplazamientos, como los provocados el pasado fin de semana por nuevos ataques israelíes contra el sur de Líbano.

"Desencadenaron una nueva oleada de desplazamientos, con cientos de familias huyendo hacia el norte en busca de seguridad", subrayó el portavoz de Acnur.

Seguridad de la población

Por otro lado, las restricciones de movimiento, la actividad militar y los riesgos ligados a los restos explosivos siguen afectando a amplias zonas del sur del Líbano y del valle de la Bekaa, poniendo en peligro la seguridad de la población civil.

"Más de un millón de personas llegaron a estar desplazadas dentro de Líbano en el momento álgido del conflicto, y muchas familias siguen sin poder regresar a sus hogares debido a la gran cantidad de escombros, la inseguridad, la falta de acceso a sus comunidades y los graves daños sufridos en las infraestructuras", resumió.

Acnur recordó además que sólo ha recibido por ahora la cuarta parte de los 472 millones de dólares que precisa para financiar sus operaciones en Líbano este año.