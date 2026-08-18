El OIEA encuentra "varias toneladas" de uranio natural en un sitio no declarado en Siria

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Al-Shaibani, en el antiguo palacio presidencial de Tishreen en Damasco, Siria. ( EFE/EPA/MOHAMED AL RIFAI )

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó este martes haber hallado "varias toneladas de metal de uranio natural" en una ubicación no declarada en las afueras de la capital siria, Damasco, que serán verificadas y custodiadas por Siria siguiendo las "salvaguardias rutinarias" de la entidad.

"Confirmamos la presencia de varias toneladas de metal de uranio natural. Acordamos con el gobierno que el material no declarado será verificado y estará sujeto a las salvaguardias rutinarias de la Agencia", detalló Grossi en un breve comunicado compartido en su cuenta de X.

La detección de esta cantidad de materiales se dio durante la visita a unas instalaciones, cuya ubicación no compartió, tras acudir previamente al sitio de Deir al Zur, donde Grossi y su equipo observaron "las actividades de excavación en curso".

Posteriormente, visitaron otro lugar, que tampoco identificó, "donde se almacenan grandes cantidades de grafito, que también está relacionada con las actividades nucleares pasadas en Deir al Zur".

En su comunicado, aclaró que se encuentra en Siria como parte de las acciones de la Agencia en el marco de cooperación con el Gobierno sirio "para aclarar y resolver cuestiones pendientes de salvaguardias relacionadas con la implementación de su Acuerdo de Salvaguardias del TNP (Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares) con el OIEA".

Anteriormente, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores sirio, Assad al Shaibani, Grossi afirmó que esta visita suponía "un buen día para la seguridad y la paz mundiales" y que la agencia llevaba dieciocho meses colaborando con las autoridades sirias.

Custodia siria

Durante la conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia siria dijo que el material nuclear encontrado en un emplazamiento no revelado de Siria no era peligroso y permanecerá bajo custodia siria, sujeto a las garantías del OIEA, sin ofrecer detalles sobre la cantidad de producto hallado.

Shaibani afirmó que el material "permanecerá bajo custodia siria", bajo la supervisión del organismo, y reafirmó el "derecho soberano y legal" de Siria al uso civil y pacífico de la energía nuclear.

Estas declaraciones llegan una semana después de que el digital estadounidense Axios informara, citando a funcionarios israelíes y estadounidenses, de que Washington había negociado un acuerdo para que el OIEA retirara el material nuclear almacenado en una instalación siria clandestina que ambos gobiernos denominan 'Sitio 99' y que incluye concentrado de uranio y otros residuos vinculados al proyecto del reactor de Al Kibar.

El expediente se remonta a un reactor no declarado que Siria construyó, según esa fuente, con ayuda norcoreana en Deir al Zur, destruido en un ataque aéreo israelí en 2007.

El OIEA determinó en 2011 que Damasco incumplía sus obligaciones, cuestión que Bachar al Asad nunca resolvió, y no fue hasta junio de 2025, tras la reunión de Grossi con el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, que la OIEA recibió acceso inmediato y sin restricciones a lugares relevantes para aclarar actividades nucleares del antiguo régimen.