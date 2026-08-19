Entierran en Gaza a los siete muertos en ataque israelí a una cafetería, entre ellos un niño

El Ejército israelí mató a siete gazatíes e hirió a al menos quince en un ataque aéreo contra la concurrida cafetería 'En los buenos y malos tiempos', localizada en el puerto de la ciudad de Gaza. ( EFE/ AHMAD AWAD )

Los siete muertos en el ataque israelí perpetrado en la noche del martes contra una cafetería del puerto de la ciudad de Gaza, entre ellos un niño de 13 años, fueron enterrados este miércoles en la capital gazatí.

El ataque aéreo, donde se registraron además una quincena de heridos según fuentes médicas gazatíes, se produjo contra la concurrida cafetería 'En los buenos y malos tiempos'.

Los fallecidos son todos hombres de entre 24 y 35 años y hay también un niño de 13 años, según informó este miércoles a EFE el Ministerio de Sanidad gazatí.

Tras el ataque, el Ejército israelí afirmó, sin aportar pruebas, que su objetivo eran "terroristas que estaban planeando ataques" contra las fuerzas israelíes que ocupan la Franja palestina y que uno de ellos participó en los ataques de Hamás contra territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

Según fuentes locales, el bombardeo fue realizado con dos misiles israelíes, causando graves daños al local e hiriendo a la mayoría de las personas que se encontraban en su interior.

Entierro de los fallecidos

Este miércoles, los cuerpos de los siete muertos fueron trasladados por sus familiares desde el hospital Shifa de la ciudad de Gaza hasta un campamento de desplazados cercano, donde se celebró el entierro.

"Había gente sentada en un restaurante, tomando té y cenando, cuando los mataron. Mujeres y niños, hombres que no tenían nada que ver. Eran personas inocentes, ajenas a lo que les sucedía, y fueron bombardeadas mientras estaban allí sentadas. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Y dónde está la Junta de Paz?", se preguntaba durante el funeral Mohamed Amin, familiar de los fallecidos.

Este ataque se produce después de que este lunes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reuniera en Jerusalén con el asesor del presidente Trump, Jared Kushner.

El objetivo de la reunión era abordar los pasos a seguir para dar comienzo a la segunda fase de un alto el fuego estancado y que Israel no ha respetado desde que se firmase el pasado octubre.

En la reunión, que se estima duró unas cuatro horas, Netanyahu manifestó su escepticismo sobre el plan estadounidense para Gaza, según el medio norteamericano Axios, mientras que Kushner le comunicó que Estados Unidos no espera que no ataque Gaza en caso de "amenazas inminentes".

En el acuerdo de alto el fuego firmado en octubre de 2025 entre Israel y Hamás se estipulaba en cambio el "cese de las operaciones militares" en Gaza, tanto de las facciones palestinas como de Israel, como requisito para avanzar hacia las siguientes etapas, incluido el desarme de Hamás.

De igual forma, las tropas israelíes debían haberse replegado al menos hasta el trazado original de la denominada ´línea amarilla´, cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no hasta el 70 %, como hace ahora.

Pese al alto el fuego, Israel ha matado en la Franja desde octubre de 2025 a más de 1,270 gazatíes y herido a unos 4,200, según datos del Ministerio de Sanidad, que se suman a los 73,400 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023 en un enclave devastado con escasez de agua potable, electricidad, refugio y medicamentos.