Israel admite ataque al coche donde viajaba Hind Rajab, la niña de cinco años asesinada en Palestina

Vista general del automóvil dañado en el que murieron Hind Rajab, y cinco miembros de su familia, atacados por las fuerzas israelíes. ( AFP/DAWOUD ABO ALKAS / ANADOLU )

El Ejército de Israel anunció este miércoles que ha abierto una investigación penal por los disparos de militares israelíes en Gaza, en enero de 2024, contra el vehículo en el que viajaba la niña de cinco años Hind Rajab, y reconocieron que uniformados perpetraron el ataque.

"Las conclusiones de la investigación indican que las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) dispararon contra un vehículo que se acercaba a ellas", recoge un informe de las fuerzas armadas sobre este y otros cuatro ataques que trascendieron internacionalmente y que identifica el coche como el de los familiares de la niña de cinco años, los Hamada.

Previamente, el Ejército había afirmado que, según sus primeras investigaciones, no había tropas en la zona del ataque contra la niña y su familia.

Investigación penal

A raíz de un reporte elaborado por el Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor (FFAM) de Israel, el informe explica que la Fiscalía Militar ordenó abrir una investigación penal a la luz de estos hallazgos, que llevará a cabo la División de Investigación Criminal de la Policía Militar.

La Fiscalía Militar tomó decisiones sobre otros cuatro ataques, entre ellos los bombardeos contra el convoy de World Central Kitchen (WCK, la ONG del chef español José Andrés) en abril de 2024 en el que murieron siete trabajadores.

En este caso, desvela que la Fiscalía decidió no abrir una investigación penal ni tomar más medidas contra los involucrados más allá de las ya ejecutadas.