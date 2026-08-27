Al menos un muerto en bombardeos de Israel contra el sur del Líbano

Un tanque israelí atraviesa la zona de Wadi al-Slouki, vista desde la aldea de Chaqra, en el sur del Líbano. ( EFE/EPA/STRINGER )

Al menos una personas murió y "varias resultaron heridas" este miércoles en bombardeos efectuados por aviones de combate de Israel contra la localidad de Arab Salim, en el sur del Líbano, después de que el Ejército israelí acusara al grupo chií Hizbulá de lanzar drones contra sus tropas en territorio libanés.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que una ciudadana identificada como Saja Mousa Sharara murió y "varias personas resultaron heridas en el ataque israelí contra la ciudad de Arab Salim", que "destruyó" la casa de la mujer ubicada en el centro de la localidad.

El municipio, según la ANN, fue objeto de varias oleadas de ataques en apenas diez minutos, mientras que dos drones israelíes apuntaron contra la vecina Nabatieh al Fawqa.

Declaraciones del Ejército israelí

Hasta el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estas acciones, si bien denunció en un comunicado que Hizbulá lanzó anoche dos drones explosivos contra sus tropas estacionadas en la zona montañosa de Ali Taher, en una acción que no provocó heridos entre las filas del Estado judío, según un comunicado castrense.

La nota apuntó que los soldados israelíes "abrieron fuego y derribaron uno de los drones, mientras que se perdió el contacto con el segundo", al tiempo que advirtió que el Ejército de Israel no permitirá que Hizbulá "opere contra sus soldados en la zona de seguridad", es decir, la amplia zona que ocupa en el sur del Líbano.

Asimismo, el comunicado afirmó que las tropas "continuarán actuando con determinación contra los reiterados intentos de Hizbulá de dañar a sus soldados", sin aportar más detalles.

Esta nueva ronda de bombardeos se produce en un momento en el que las conversaciones entre los gobiernos del Líbano e Israel para poner fin a la guerra están estancadas, unos contactos en los que Hizbulá no participa y que han sido duramente criticados por el movimiento chií, que rechaza toda negociación con el Estado judío.

La guerra estalló el pasado 2 de marzo después de que Hizbulá lanzara ataques contra Israel en solidaridad con Irán tras el inicio, el 28 de febrero, de la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.

Desde entonces, más de 4,300 personas han muerto y más de un millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares solo en el Líbano, según las autoridades del país mediterráneo.