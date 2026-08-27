Seis meses de la guerra de Irán en cifras

Ciudadanos iraníes participan en una manifestación nocturna contra Estados Unidos cerca de una valla publicitaria antiestadounidense en Teherán, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

La guerra desatada por Estados Unidos e Israel para impedir el desarrollo del programa nuclear iraní cumple seis meses desde su inicio, el 28 de febrero de 2026.

Durante ese tiempo el número de muertos se ha acercado a los 3,400 mientras se agrava el conflicto económico y se mantiene la reducción del volumen de barriles de petróleo que pasan por el estrecho de Ormuz.

Estas son algunas de las principales cifras que está provocando esta escalada bélica en Oriente Medio:

Muertos

En Irán han perdido la vida al menos 3,468 personas, según datos del Gobierno iraní, además de 17 militares estadounidenses. En el Líbano el número de fallecidos se cifra en más de 4,300 desde marzo.

La represalia iraní contra territorio israelí mató, contando dos muertos por la milicia libanesa Hizbulá, a un total de 20 personas durante los cuarenta días de guerra. Además, cuatro mujeres palestinas fallecieron tras el impacto de un impacto iraní en Cisjordania ocupada, donde no hay refugios ni sirenas.

Irán lanzó a Israel alrededor de 650 misiles, tanto convencionales como de racimo. La gran mayoría fueron interceptados, pero al menos una quincena de misiles convencionales impactaron directamente. Israel solo difundió los lugares civiles donde impactaron, pero también se registraron impactos en infraestructuras críticas como refinerías y bases militares.

Desplazados

ACNUR cifra en más de 3.2 millones las personas desplazadas dentro de Irán desde Teherán y otras ciudades a zonas del norte y áreas rurales.

En el Líbano se desplazaron por el conflicto unas 860,000 personas por los ataques aéreos israelíes desde marzo, fueron volviendo pero aún quedan alrededor de 360,000 lejos de sus hogares.

Líderes iraníes fallecidos

Al menos 70 altos cargos iraníes han muerto durante esta guerra. El 28 de febrero murió en un ataque aéreo el ayatolá Ali Jameneí, así como el jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y otros responsables militares y de inteligencia.

El 17 de marzo falleció el jefe de la seguridad nacional de Irán, Alí Lariyani, y el comandante de la milicia paramilitar Basij (encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia Revolucionaria), Gholamreza Soleimani.

Ataques

En sus miles de ataques mediante misiles, bombas o drones, Estados Unidos ha alcanzado más de 13.000 objetivos en suelo iraní, según datos del Pentágono sobre las cinco primeras semanas del conflicto, cuando la ofensiva fue más intensa.

Las estimaciones señalan el lanzamiento de más de mil misiles Tomahawk y casi todo el arsenal norteamericano disponible de proyectiles Atacms y PrSM.

Además, EE. UU. puso en marcha un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y ha bombardeado infraestructuras eléctricas, logísticas o puentes.

Irán, según los datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), ha lanzado más de 7,000 ataques contra fuerzas norteamericanas o países del Golfo. A diferencia de Estados Unidos, la mayoría de estos ataques -más de 5,000- han sido con drones, y el resto con misiles.

También lanzó a Israel alrededor de 650 misiles, tanto convencionales como de racimo. La gran mayoría fueron interceptados, pero al menos una quincena de misiles convencionales impactaron directamente. Israel solo difundió los lugares civiles donde impactaron, pero también se registraron impactos en infraestructuras críticas como refinerías y bases militares.

El petróleo

Antes de la guerra, por Ormuz circulaban unos 21.6 millones de barriles diarios de crudo y otros líquidos mientras que en el segundo trimestre de 2026 esa cifra cayó hasta 4.9 millones de barriles diarios, es decir, un 77 % menos.

El precio del petróleo se ha disparado a causa de la guerra. Antes de los primeros ataques rondaba los 72.48 dólares por barril pero en marzo se acercaba ya a los 120 dólares, y aunque ha bajado un poco, en agosto supera los 93.5 dólares.

Número de barcos por el estrecho de Ormuz

Si antes del conflicto pasaban al día entre 100 y 130 buques al día, el tráfico se desplomó en marzo hasta registrarse solo 3 cruces diarios. Tras un acuerdo en junio la cifra aumentó a 28 diarios pero en agosto se redujo a entre 6 y 11.

La economía de Irán

El país persa atraviesa una difícil situación con una inflación interanual, la inflación con relación a antes de la guerra se ha duplicado y en julio se situaba en el 87.9 % y en alimentos del 128 %, un paro que ha pasado del 7.3 % al 9.1 % en el último año con la pérdida de unos 450,00 empleos, según datos oficiales.

La guerra ha causado la pérdida de un millón de empleos directos y dos millones indirectos en Irán, según el viceministro de Trabajo, Cooperación y Bienestar Social, Gholamhosein Mohamadi.

El rial continúa registrando mínimos históricos y esta semana cuando llegó a cambiarse a 2,025,000 por dólar en mercados no oficiales.