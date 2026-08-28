Guterres pide a EE. UU. e Irán "entablar negociaciones significativas" tras 6 meses de guerra

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Estados Unidos y a Irán que "entablen negociaciones significativas" cuando se cumplen seis meses desde el inicio de la guerra. ( EFE/EPA/DANIEL IRUNGU )

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes a Estados Unidos y a Irán que "entablen negociaciones significativas" cuando se cumplen seis meses desde el inicio de la guerra, punto al que se llega con las conversaciones estancadas.

"Volvemos a recalcar que la única solución a esto es una solución diplomática, e instamos tanto a los Estados Unidos como a la República Islámica de Irán a entablar negociaciones significativas", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que calificó de "triste" haber alcanzado el medio año de conflicto.

El portavoz aprovechó para aplaudir los esfuerzos diplomáticos de Catar, Pakistán, Egipto, Arabia Saudita y Kuwait, entre otros, y señaló que Guterres "ha mantenido contacto fluido con todos ellos".

"Lo que sigue siendo preocupante son las devastadoras consecuencias humanitarias y económicas de este conflicto, notablemente para los civiles en la región que en diferentes momentos han sido bombardeados, que han sufrido la destrucción de infraestructura civil, pero también por el impacto económico global en el suministro de alimentos", defendió.

Estrecho de Ormuz

Aparte de las víctimas civiles, la guerra en Oriente Medio, y sobre todo el cierre del estrecho de Ormuz, ha sido uno de los elementos más disruptivos, si no el que más, para la economía en los últimos meses.

El bloqueo del paso, antes clave para un 20 % del crudo mundial, ha disparado el precio de los combustibles y de los fertilizantes.

En este sentido, Dujarric afirmó que la mecánica para establecer un grupo de trabajo liderado por la ONU para impulsar el transporte de fertilizantes por Ormuz "ya está lista" y podría desplegarse "bastante rápido".

"Lo que necesitamos, obviamente, es la luz verde de todos los países involucrados", comentó.

En los últimos días se ha producido una intensa actividad diplomática en Teherán con las visitas del jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir (mediador clave en el conflicto); el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, con quien Irán busca cerrar un acuerdo para la gestión conjunta de Ormuz, y el primer ministro y titular de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, otro intermediario entre los dos históricos rivales.

Sin embargo, Washington y Teherán siguen intercambiando tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no tener prisa en retomar las conversaciones de paz, mientras se aplica su estrategia de sanciones con la que busca aislar económicamente a Irán.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este viernes que "no es imposible" retomar el camino de la diplomacia con Estados Unidos si Washington reconoce los derechos de la República Islámica y cumple con sus compromisos.