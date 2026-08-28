El Ejército israelí mata a tres milicianos de Hamás en su bombardeo en Yenín

Tropas israelíes registran la zona tras un ataque aéreo que mató a tres palestinos cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. ( EFE/EPA/ALAA BADARNEH )

El Ejército israelí y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) afirmaron este viernes haber matado a tres milicianos de Hamás en un bombardeo contra una vivienda en construcción en Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, según recoge un comunicado conjunto.

"Hoy viernes, durante una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet en la zona de Yenín, (las fuerzas) abatieron a Qais Bitawi, miembro de Hamás perteneciente a la red terrorista de Yenín, desmantelada durante la Operación Muro de Hierro (iniciada en enero de 2025)", afirma la nota castrense.

Las autoridades militares israelíes acusaron a Bitawi de participar en "actividades terroristas", incluyendo la dirección, financiación y ejecución de "atentados contra civiles israelíes y las fuerzas de seguridad".

Comunicado de Hamás

El grupo islamista Hamás lamentó su muerte y las de sus compañeros en un comunicado en el que reivindicó a los fallecidos como "mártires" y afirmó que "Cisjordania seguirá siendo fuente de revolucionarios y heroísmo".

Según recogen medios palestinos e israelíes, el ataque fue efectuado con un dron del Ejército israelí contra una vivienda en construcción de Yenín, escenario al que los soldados no permitieron acceder a los equipos de emergencias de la Media Luna Roja Palestina.

Si bien la violencia y las operaciones militares israelíes son frecuentes en Cisjordania, los bombardeos aéreos son mucho menos habituales en este territorio palestino ocupado, donde las incursiones del Ejército israelí suelen llevarse a cabo principalmente con tropas terrestres, vehículos blindados y fuego de armas ligeras.