Guterres sobre la reanudación de los ataques entre EE. UU. e Irán: "Es muy lamentable"

El secretario general de la ONU, António Guterres, considera que es "lamentable" la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán por primera vez en un mes. ( EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI )

El secretario general de la ONU, António Guterres, considera que es "lamentable" la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán por primera vez en un mes, marcado por el estancamiento de las conversaciones.

"Es, como mínimo, muy lamentable", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria después de que Washington y Teherán volvieran a protagonizar hostilidades.

Estados Unidos atacó esta madrugada en la isla iraní de Larak dos plataformas de lanzamiento de cohetes que, según el Comando Central de EE. UU. (Centcom), Teherán se preparaba para utilizar mientras ultimaba el despliegue de minas marinas en el estrecho de Ormuz.

El Centcom desmintió después que un superpetrolero hubiera golpeado dos minas en el estrecho y aseguró que ningún barco ha impactado contra minas allí.

Respuesta de Irán

Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

El secretario general lamentó lo ocurrido, tras "un mes de relativa calma", y pidió a las partes que "actúen con la máxima moderación".

En este sentido, instó a retomar "las conversaciones diplomáticas que conduzcan a un acuerdo que ayude a restablecer la estabilidad y la confianza en la región".

Antes de la vuelta de las hostilides, Washington anunció un paquete severo de sanciones para presionar a la República Islámica dando la impresión de que su Administración iba a optar principalmente por la presión económica.