Israel dice haber arrestado a un alto mando de Hamás en la Franja de Gaza

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que un alto mando del grupo islamista Hamás fue arrestado en Gaza, después de que Israel bombardeara en una decena de ocasiones un área del corazón de la capital gazatí. ( EFE )

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que un alto mando del grupo islamista Hamás fue arrestado este martes en Gaza, después de que Israel bombardeara en una decena de ocasiones un área del corazón de la capital gazatí, durante lo que la prensa israelí califica como una incursión en la zona de milicias palestinas proisraelíes.

"Un alto mando terrorista de Hamás fue arrestado y esta es nuestra política: no esperamos amenazas, sino que perseguimos a los terroristas de Hamás, los neutralizamos y destruimos su infraestructura terrorista", dijo Katz durante un acto con motivo del arranque del año escolar, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Katz no detalló qué fuerzas detuvieron a ese alto mando, tampoco el nombre del capturado ni en qué zona de la Franja de Gaza ocurrió la captura.

Sus declaraciones se produjeron después de que este martes una mujer y dos niños de 3 y 13 años -según fuentes hospitalarias gazatíes- murieran en la ciudad de Gaza en los bombardeos de Israel, que los medios israelíes sitúan como fuego de cobertura para una operación de infiltración de milicias para capturar a un mando de Hamás.

El grupo islamista palestino no ha reaccionado a esta noticia ni confirmado la captura.

Zona de seguridad

Katz prosiguió defendiendo que Israel ha construido una "zona de seguridad en Gaza", en referencia al territorio que ocupa de la Franja palestina.

"Casi el 70 % de la Franja de Gaza está destruida, sin residentes, sin túneles (de Hamás) y sin casas. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) controlan la zona", dijo.

El ministro reiteró que Israel no se retirará de Gaza hasta que esté desmilitarizada, Hamás desarmado y todos sus túneles destruidos, y añadió que, incluso después de eso, el Ejército "permanecerá en Gaza en líneas defensivas".

E insistió en su mensaje de equiparar las cometas llegadas a pueblos israelíes fronterizos con Gaza en las últimas semanas, que los gazatíes atribuyen a juguetes de los niños refugiados, a drones militarizados.

"Un globo se trata como una cometa, y una cometa como un dron, con o sin explosivos", afirmó Katz.