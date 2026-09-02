Netanyahu entra en Gaza y reitera que Israel controla el 60 %: "no nos retiramos"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entró a Gaza en una visita a las fuerzas armadas presentes en la Franja, donde reiteró que estas controlan un 60 % del territorio y que no se retirarán, algo que contradice el acuerdo de alto el fuego. ( EFE/ OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL )

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entró este miércoles a Gaza en una visita a las fuerzas armadas presentes en la Franja, donde reiteró que estas controlan un 60 % del territorio y que no se retirarán, algo que contradice el acuerdo de alto el fuego.

"Controlamos el terreno. No nos retiramos. Nos mantenemos en esta línea. Controlamos el 60 % de la Franja y aún nos queda mucho por hacer", dijo el mandatario, según un videocomunicado difundido por su oficina, durante la visita a las tropas que ocupan Gaza hasta la línea amarilla (la demarcación hasta la que se replegaron cuando comenzó la tregua).

En su discurso, sonriente y con los escombros de viviendas gazatíes tras de sí, el mandatario se jactó también de la operación del martes en la que una de las milicias de la Franja colaboracionistas con Israel capturaron, en la ciudad de Gaza (norte del enclave), a un presunto alto mando del grupo islamista Hamás.

"Estamos haciendo todo lo posible para alcanzar nuestro objetivo: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza", continúa el mandatario al respecto de las operaciones israelíes en Gaza, que obvian el alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

Supervisión de la tregua

La Junta de Paz, el órgano auspiciado por la Administración de Donald Trump en EE. UU. para supervisar la tregua, tolera los ataques contra amenazas "inmediatas" en Gaza a las tropas israelíes.

Sin embargo, en las últimas semanas el Ejército de Israel ha retomado también los ataques selectivos a infraestructuras que atribuye al grupo islamista u operaciones como la del martes.

La hoja de ruta que estableció la Junta de Paz para el cumplimiento de la tregua establecía también que la retirada israelí, que Netanyahu niega en sus declaraciones, estuviera ligada al desarme de Hamás.

Netanyahu recorrió la posición militar junto al jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, y otros altos cargos militares. Posteriormente mantuvo con ellos un encuentro para evaluar la situación de seguridad en el enclave.

El primer ministro aseguró que Israel ya ha alcanzado sus objetivos en Gaza "en gran medida", pero apuntó: "Aún queda trabajo por completar, y lo completaremos".

La visita y las declaraciones de Netanyahu se producen cuando el país se prepara para ir a elecciones el próximo 27 de octubre.

Los comicios someterán a juicio el mandato del político derechista, que ha mantenido al país con una ofensiva en Gaza y guerras e intercambios de fuego con sus vecinos regionales durante los últimos tres años.