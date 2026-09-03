Netanyahu confirma la liberación de cinco prisioneros libaneses

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entró a Gaza en una visita a las fuerzas armadas presentes en la Franja, donde reiteró que estas controlan un 60 % del territorio. ( EFE/ OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL )

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este jueves la liberación de cinco prisioneros libaneses en el marco de las negociaciones de paz con el Líbano, en las que también se prevé la repatriación de líderes de la comunidad judía libanesa muertos en los años 1980.

"Se decidió liberar a cinco ciudadanos libaneses que habían sido detenidos en zonas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur del Líbano", informa un comunicado distribuido por la oficina del primer ministro.

La nota añade que, tras su interrogatorio, "se constató que no pertenecían a ninguna organización terrorista, no participaban en actividades terroristas y no existía motivo alguno para su detención en Israel".

Uno de los prisioneros, según informaron fuentes libanesas, es Malik Ghazi, que llevaba detenido casi un año por las fuerzas israelíes y ya fue puesto en libertad.

Netanyahu añade que, en el marco de las negociaciones entre Israel y el Líbano, se trabaja también en la localización y repatriación de cuerpos de líderes de la comunidad judía libanesa "secuestrados y asesinados a mediados de la década de 1980 por organizaciones terroristas".

En ese sentido, indica que en los últimos meses se han llevado a cabo varias operaciones para localizarlos, también en el territorio del Líbano, cuya franja sur está ocupada por el Ejército israelí.

Acuerdo de paz

Las conversaciones entre Israel y el Líbano, mediadas por Estados Unidos, siguen centradas en aplicar el acuerdo marco firmado el 26 de junio para facilitar la retirada gradual de las tropas israelíes del sur libanés y su sustitución por el Ejército del Líbano.

Tras la séptima ronda celebrada en Roma a comienzos de agosto, Washington aseguró que ambas partes estaban "mucho más cerca" de un acuerdo definitivo, sin embargo todavía no ha habido fecha para la octava ronda de conversaciones.