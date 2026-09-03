Seúl niega haber decidido sobre el despliegue de tropas en Ormuz tras reportes locales

Seúl niega reportes sobre un posible envío de tropas a Ormuz. ( EFE )

Corea del Sur aseguró este viernes que no ha tomado ninguna decisión sobre un eventual despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz, después de que medios locales informaran de que las Fuerzas Armadas habían iniciado preparativos concretos para una misión en esta vía clave para las importaciones energéticas surcoreanas.

"Las informaciones que hablan de una 'línea favorable al despliegue' en Ormuz no se ajustan a los hechos", dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La cartera afirmó que "no se ha tomado ninguna decisión" al respecto, aunque señaló que el Gobierno mantiene diálogos con la comunidad internacional sobre posibles formas de contribuir de manera práctica a la rápida restauración de la navegación en el estrecho.

La cadena local SBS informó a primera hora de este viernes, citando a fuentes de Defensa y del Ejército, de preparativos para el envío de un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon, un buque de apoyo logístico de la Armada y un equipo de desactivación de explosivos.

SBS aseguró además que Seúl estaría abordando con otros países el uso de puertos y aeropuertos como escalas y bases de apoyo.

La cadena JTBC también informó en la víspera, citando a fuentes gubernamentales, de que Seúl estaba estudiando un eventual despliegue en el estrecho de Ormuz y avanzando en los preparativos necesarios para someter la medida a los procedimientos internos correspondientes.

Contexto internacional

El Ministerio de Exteriores surcoreano, por su parte, rechazó este viernes los informes de las cadenas locales, señalando que no se han tomado decisiones relacionadas con una presentación ante la Asamblea Nacional de una propuesta para obtener su consentimiento al despliegue.

Los informes se producen en medio de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha reprochado públicamente a las autoridades surcoreanas que no se hayan sumado a su política de desnuclerización contra Irán.

En mayo, el buque HMM NAMU, operado por la naviera surcoreana HMM, fue alcanzado por dos proyectiles que, según Seúl, eran probablemente misiles antibuque de desarrollo iraní. Tras el incidente, revisó una propuesta de Estados Unidos para sumarse a la escolta de embarcaciones en Ormuz.

Corea del Sur obtiene cerca del 70 % de su petróleo de Oriente Medio, el 95 % del cual transita normalmente por el estrecho.