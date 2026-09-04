Israel libera cinco libaneses detenidos por sus tropas en el sur del Líbano

Personal militar monta guardia mientras un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que transporta a prisioneros libaneses liberados de cárceles israelíes, llega a Tiro, en el sur del Líbano. ( EFE/EPA/WAEL HAMZEH )

Israel completó la mañana del viernes la liberación de cinco ciudadanos libaneses detenidos en territorio libanés por el Ejército israelí, según confirmó una fuente militar a EFE por teléfono.

"Uno de ellos fue entregado ayer, y los cuatro restantes a lo largo de la mañana", añadió el Ejército israelí, que dejó a los cinco presos bajo custodia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien más tarde los entregó a las autoridades libanesas.

"El papel del CICR en esta operación fue puramente humanitario, actuando como intermediario neutral entre Israel y el Líbano", declaró el Comité la mañana del viernes en un comunicado publicado desde su sede en Ginebra.

"Muchas familias en el Líbano siguen esperando respuestas sobre la suerte que han corrido sus seres queridos, que pueden estar detenidos, fallecidos o en situación de desaparecidos. El CICR sigue colaborando con las propias familias y mantiene su determinación de esclarecer la suerte que han corrido sus seres queridos", añadía el texto.

La liberación de estas cinco personas ocurre en el marco de las negociaciones de paz con el Líbano, en las que también se prevé la repatriación de líderes de la comunidad judía libanesa muertos en los años 1980.

Ciudadanos detenidos

El jueves, un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaraba que los cinco ciudadanos libaneses habían sido "detenidos en zonas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur del Líbano" desde que Israel lanzara una invasión terrestre del país vecino en septiembre de 2024.

La nota añadía que, tras su interrogatorio, "se constató que no pertenecían a ninguna organización terrorista, no participaban en actividades terroristas y no existía motivo alguno para su detención en Israel".

Uno de los prisioneros, según informaron fuentes libanesas, es Malik Ghazi, que llevaba detenido casi un año por las fuerzas israelíes.

Las conversaciones entre Israel y el Líbano, mediadas por Estados Unidos, siguen centradas en aplicar el acuerdo marco firmado el 26 de junio para facilitar la retirada gradual de las tropas israelíes del sur libanés y su sustitución por el Ejército del Líbano.

Tras la séptima ronda celebrada en Roma a comienzos de agosto, Washington aseguró que ambas partes estaban "mucho más cerca" de un acuerdo definitivo, sin embargo todavía no ha habido fecha para la octava ronda de conversaciones.

Pese al acercamiento, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este viernes que su Ejército había dado un "paso importante" en la consolidación del control militar israelí sobre el sur del Líbano: la "conquista" de la cresta de Ali Taher, una elevación desde la que se observa toda la región y donde, según Israel, Hizbulá disponía de un centro de mando subterráneo y depósitos de armas.