Experta de la ONU teme que retirada de escombros en Gaza destruya pruebas

Palestinos inspeccionan los daños en el lugar de un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Al-Shati, en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

La retirada de escombros en las zonas de la Franja de Gaza bajo control militar israelí corre el riesgo de borrar las huellas de "crímenes" y de impedir la recuperación e identificación de restos humanos, afirmó este lunes una experta de la ONU.

La guerra de Israel en Gaza ha causado más de 73,000 muertos y 174,000 heridos palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por el grupo islamista Hamás. La ONU considera estos datos fiables.

Fue desencadenada tras un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel que dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP.

"La retirada, la trituración y el desplazamiento de escombros en Gaza no deben destruir las pruebas de crímenes internacionales ni impedir la recuperación y la identificación de los restos humanos", declaró en un comunicado Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

"Los escombros de Gaza contienen restos humanos y elementos materiales importantes para investigar presuntos crímenes internacionales", añadió Albanese, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos pero que no habla en nombre de la ONU.

Toneladas de escombros

En un informe publicado en abril, el Banco Mundial, la Unión Europea y las Naciones Unidas estimaron que Gaza contaba con 68 millones de toneladas de escombros provenientes de edificios destruidos o dañados.

Citando a las autoridades palestinas, Albanese afirma que más de 10,000 personas están sepultadas bajo los escombros en el territorio.

En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel que tome medidas para prevenir la destrucción y conservar las pruebas relacionadas con las acusaciones de violaciones de la Convención sobre el genocidio, recuerda Albanese.

Pero ella afirma haber recibido en agosto "informaciones creíbles" de varias fuentes sobre una operación que implica "la retirada, el triturado y el transporte deliberados y a gran escala de escombros".

"En una Gaza devastada, los escombros (...) forman parte de una escena del crimen, de un cementerio y constituyen la huella material de lo que sucedió durante una campaña de bombardeos brutal e insensata que duró dos años", explicó la relatora, sometida a sanciones estadounidenses por haber criticado la forma en la que Israel trata a los palestinos.