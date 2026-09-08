Irán afirma que ha capturado un "avanzado" dron submarino de Estados Unidos

Unas personas pasan en coche frente a una valla publicitaria contra el presidente estadounidense Donald Trump en el centro de Teherán, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que ha capturado un submarino no pilotado "avanzado" de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria han capturado uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del ejército terrorista estadounidense a la entrada del estrecho de Ormuz", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

La captura del dron submarino se produjo en "una compleja operación de inteligencia al amanecer", añadió la fuente.

"Este buque submarino inteligente incorpora la tecnología más avanzada del mundo en el campo de la exploración submarina y fue entregado a la flota del ejército terrorista estadounidense en 2025", aseguró la Guardia Revolucionaria.

Submarino identificado

La televisión estatal iraní identificó el submarino como un Dive-LD, de 5.8 metros de largo, un peso de tres toneladas y la capacidad para operar a profundidades de hasta 6,000 metros durante 10 días.

En la última semana se ha intensificado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes y el bombardeo como respuesta por parte de Teherán de objetivos y barcos estadounidenses en Oriente Medio, todo ello en medio del pulso por el control de Ormuz.

En uno de los ataques estadounidenses murieron cinco personas en una boda en la localidad de Sirik, en lo que Teherán denunció como un crimen de guerra.

Irán bloqueó del estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra tras 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.