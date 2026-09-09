Israel pide al próximo secretario general de la ONU mayor acción contra el antisemitismo

El representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, pidió al próximo secretario general de la organización que amplíe la acción contra el antisemitismo ante el repunte desde los atentado de Hamás en octubre de 2023. ( SHUTTERSTOCK )

El representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, pidió este miércoles al próximo secretario general de la organización que amplíe la acción contra el antisemitismo ante el repunte, manifestado por el embajador, desde los atentado de Hamás en octubre de 2023.

"Es una gran oportunidad, cuando tengamos un nuevo liderazgo en la ONU, para cambiar", aseguró Danon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

El representante denunció que "el antisemitismo ha aumentado un 137 % desde del 7 de octubre en los siete países con las mayor comunidad judía".

"Es hora de actuar, porque las palabras, las declaraciones y las afirmaciones no bastan para combatir el creciente antisemitismo en las calles, en las sinagogas, en las universidades e incluso aquí en las Naciones Unidas", afirmó tras avanzar que preparan un grupo de trabajo con este objetivo.

El israelí apuntó que la organización debería aprovechar el relevo en la Secretaría General para abordar el antisemitismo a nivel mundial y dentro de la ONU.

"Esperamos que el nuevo secretario general adopte las recomendaciones que le presentaremos", declaró.

La ONU se encuentra en medio del proceso para elegir al sucesor de António Guterres, quien tiene previsto abandonar el cargo en 2027 tras dos mandatos consecutivos.

Críticas a Guterres

Anteriormente, Danon ha criticado a Guterres, acusándole de promover el antisemitismo y de tener una obsesión con Israel tras la publicación de informes o de sus declaraciones sobre el genocidio en Palestina, como lo definen agencias y comisiones de investigación, y los asentamientos ilegales en Cisjordania.

Hace unos meses, el embajador pidió investigar el antisemitismo que, a su juicio, hay en el organismo, tras ser acusado de violaciones graves contra menores en conflictos armados en 2025.

El informe en el que se basaba la ONU denunciaba que los asesinatos y mutilaciones de menores en conflictos armados aumentaron un 34 % en 2025 y señalaba la actuación de Israel en Palestina como uno de los escenarios donde se concentraron estas violaciones.

El año pasado, la Alianza de Civilizaciones de la ONU (Unaoc) y la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio presentaron un plan de acción para luchar contra el antisemitismo.