El edificio derrumbado en Gaza, uno de los 2,000 a borde del colapso en la Franja

Equipos de rescate palestinos buscan a personas desaparecidas entre los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

El edificio de seis plantas habitado por decenas de desplazados que se derrumbó en la madrugada de este miércoles en Gaza era uno de los 2,000 inmuebles que se encuentran al borde del colapso en la Franja palestina, donde la inmensa mayoría de su población no cuenta con un hogar digno.

Según la Defensa Civil de Gaza, hace seis meses se advirtió a los habitantes del edificio del peligro de derrumbe, pero la mayoría se negó a irse ante la falta de otro tipo de refugio.

"La verdad es que no hay alternativas en Gaza. Quienes han experimentado las dificultades de vivir en tiendas de campaña no pueden simplemente cambiar el cemento por una tienda", explicó este miércoles a EFE el director de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, frente al edificio colapsado.

1.7 millones de desplazados

La inmensa mayoría de la población de Gaza vive en tiendas de campaña o refugios provisionales: el Site Management Cluster (SMC), una plataforma de coordinación humanitaria vinculada al sistema de Naciones Unidas, sitúa a los desplazados en 1.7 millones de personas, de una población de unos 2 millones.

Y es que tras casi tres años de ofensiva israelí, que sigue atacando a diario Gaza a pesar del alto el fuego, alrededor del 80 % de la infraestructura de la Franja está dañada parcial o totalmente.

Basal cifró en 2,000 los edificios de Gaza al borde del derrumbe, todos ellos habitados por civiles. "¿Qué pasaría si otro edificio se derrumbara sobre sus habitantes? Sería otra catástrofe", advirtió.

En el caso del edificio de la ciudad de Gaza, conocido como 'Felicidad', el derrumbe ocurrió a las tres de la mañana y vino precedido de la caída de cascotes de algunas de sus partes, lo que provocó la huida de algunas de las cien personas que allí residían.

Era un inmueble sin ventanas, que los desplazados tapaban con plásticos y cartones para guarecerse del frío y del calor. Hasta el momento hay 20 muertos, 17 de ellos mujeres y niños, y decenas de desaparecidos.

Basal denunció las restricciones de Israel a la hora de dejar entrar en Gaza materiales de refugio. "No hay casas disponibles, e Israel continúa imponiendo restricciones y vetos a la entrada de caravanas o viviendas temporales en la Franja", dijo.

Según el portavoz de Defensa Civil, las organizaciones internacionales con las que se han puesto en contacto afirman que no hay suficiente material para establecer refugios temporales y que también falta el espacio, en un territorio ocupado en un 70 % actualmente por Israel.

Por eso, afirmó a EFE que, mientras no cambie la situación, los refugiados tendrán que seguir viviendo en edificios con riesgo de derrumbe.

"O estos edificios los protegerán y los mantendrán con vida, o se derrumbarán y los matarán. No estamos hablando de un número pequeño; estamos hablando de miles de personas que viven en estas zonas peligrosas desde el amanecer hasta la noche".