Al menos 17 muertos en un atentado suicida contra un complejo policial en Pakistán

Imagen distribuida en redes por el Ministro Provincial de Leyes, Asuntos Parlamentarios y Derechos Humanos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwan, Aftab Alam, durante su visita al hospital al que fueron trasladados los heridos del atentado suicida perpetrado contra un complejo policial en Kohat, Pakistán. Al menos 16 personas, entre ellas cinco policías, murieron y más de 30 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes. ( EFE )

Al menos 17 personas, entre ellas cinco policías, murieron y 73 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes, informaron a EFE fuentes policiales.

Un vehículo cargado de explosivos fue utilizado en el ataque contra el recinto, situado en Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, tras lo cual se produjo además un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y varios atacantes armados, quienes detonaron una segunda bomba dentro de las instalaciones.

"La cifra de muertos ha alcanzado los 17, incluidos cinco agentes de Policía, mientras que otras 73 personas —entre ellas también policías— han resultado heridas. De los heridos, 15 se encuentran en estado crítico", dijo a EFE Raza Khan, agente del centro de control de la Policía de Kohat.

Khan aseguró además que al menos seis atacantes han muerto en el intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad.

La explosión se produjo alrededor de las 13.15 hora local (08.15 GMT), cuando los fieles participaban en la oración del viernes, indicó en un comunicado Bilal Ahmed Faizi, portavoz del servicio de emergencias Rescue 1122.

Utilizaron un vehículo cargado de explosivos

Por su parte, el inspector general de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfiqar Hameed, afirmó que, según las primeras informaciones, el vehículo cargado de explosivos impactó contra el recinto y después comenzó un enfrentamiento con hombres armados.

En declaraciones a la cadena local Geo News, el jefe policial precisó que el vehículo chocó contra la puerta del complejo antes de explotar.

"El vehículo golpeó la puerta y después explotó, y también hubo disparos", señaló.

Imágenes difundidas por televisiones locales mostraron a residentes junto a un edificio parcialmente derrumbado, retirando escombros y ayudando a evacuar a los heridos.