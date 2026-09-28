Irán no prevé nuevas negociaciones con EE.UU. en Nueva York, según medio iraní

Unos iraníes pasan en coche junto a misiles iraníes Zolfaghar colocados frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán (Irán), el 28 de septiembre de 2026. El presidente de EE. UU., Donald Trump, rechazó la reciente propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Irán ha descartado nuevas negociaciones con Estados Unidos en Nueva York, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que espera retomar esta semana el diálogo con Teherán, pese a haber rechazado el plan iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, según informó la agencia estatal IRNA.

"La delegación iraní no tiene en su agenda ningún programa para participar en una nueva ronda de negociaciones con la parte estadounidense y el ministro de Exteriores (Abás Araqchí) regresará a Irán el martes tras cumplir con su agenda", dijo una fuente anónima cercana a la delegación iraní a IRNA a última hora del domingo.

Negación al anuncio de Trumpo del domingo

El rechazo iraní llega después de que Trump afirmara el domingo que espera que las conversaciones con Irán se reinicien esta semana, pese a haber rechazado la propuesta de tregua presentada por Teherán.

Al respecto, la fuente explicó que "las posturas de la República Islámica de Irán ya fueron transmitidas de forma clara y explícita a la contraparte estadounidense el martes pasado a través del mediador catarí, e Irán espera una respuesta".

La declaración se refiere a la reunión que los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el martes con Araqchí en Nueva York, con la mediación de Catar.

El viernes, Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares a cambio de que EE.UU. adoptara una serie de medidas, entre ellas el cese de las hostilidades en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes y la suspensión de las sanciones sobre el petróleo iraní, pero Trump rechazó esa propuesta.

En su última reacción a estos acontecimientos, Araqchí advirtió el domingo que Teherán "está preparado para la diplomacia y para la guerra" y que su país se "mantiene firme" ante cualquier agresión, "incluso si se llega a una guerra apocalíptica".

La guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra Irán cumple hoy siete meses y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.