La Guardia Revolucionaria iraní dice que no retrocederá hasta expulsar a EE.UU. de O. Medio

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hossein Mohebbi, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el 29 de septiembre de 2026. Mohebbi se refirió a la llamada "carta al pueblo estadounidense" emitida por el CGRI, afirmando que Irán está preparado para el próximo escenario planteado por sus enemigos y que, si el conflicto entra en otra fase, Irán también dará a conocer nuevas armas. ( EFE/EPA/ABEDIN )

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que su estrategia pasa por expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio y mantener la presión hasta lograr una "disuasión permanente" que impida nuevos ataques contra Irán, mientras el conflicto ha entrado en el octavo mes.

"Nuestra estrategia está clara: hasta que no expulsemos a Estados Unidos de la región, hasta que no castiguemos al agresor y alcancemos una disuasión permanente para que nadie se atreva a atacar Irán, no cejaremos en nuestro empeño", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, según informó la agencia Tasnim.

Mohebi afirmó que antes de la guerra había entre 30 y 40 buques de guerra estadounidenses en el golfo Pérsico, mientras que actualmente, según su versión, no queda ningún buque estadounidense en esas aguas.

El portavoz sostuvo que los buques estadounidenses se encuentran ahora a al menos 500 kilómetros de la entrada del estrecho de Ormuz y del golfo Pérsico, por lo que consideró que las actuales amenazas de Washington son un intento de presentar como una victoria lo que calificó de "derrota evidente".

Trump asegura que tiene el control

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reiterado últimamente que las fuerzas estadounidenses mantienen el control de Ormuz y el lunes dijo que se están extrayendo "cantidades enormes" de petróleo por la estratégica vía marítima.

Según datos de la consultora marítima Kpler, los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz promediaron unos 13.2 millones de barriles diarios durante la última semana, aproximadamente el 77 % de los niveles previos a la guerra.

Ante esta situación, Trump rechazó el sábado un plan de siete días propuesto por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, que contempla siete condiciones, entre ellas el cese de las hostilidades en todas las fronteras de la región, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de fondos congelados de Teherán.

Aun así, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunió anoche en Nueva York con los mediadores cataríes con la intención de "allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones" de la República Islámica y tras el encuentro dijo que su país espera la respuesta de Washington.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán ha entrado en el octavo mes este martes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.