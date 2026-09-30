Piloto de Flydubai habría apuñalado a su compañero e intentado estrellar el avión rumbo a Israel

Imagen de archivo de un avión de la compañía Flydubai aterrizando en Tel Aviv. El piloto y el copiloto del avión de Flydubai que volaba desde Dubái a Tel Aviv, y que fue desviado por un "incidente" que algunos pasajeros han descrito como un acto terrorista, se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, informaron fuentes oficiales. ( EFE/ ABIR SULTAN )

El piloto y el copiloto de un avión de Flydubai que cubría este miércoles la ruta entre Dubái y Tel Aviv resultaron heridos durante un grave incidente a bordo que obligó a desviar la aeronave hacia Arabia Saudí, mientras las autoridades israelíes investigan como principal hipótesis un posible intento de secuestro.

El vuelo FZ1073 aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde ambos pilotos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, según informaron fuentes oficiales saudíes citadas por la agencia EFE.

El aeropuerto de Tabuk indicó en un comunicado que su centro de control de tráfico aéreo recibió a las 8:44 de la mañana, hora local (05:44 GMT), una llamada de auxilio procedente de la aeronave. Inmediatamente fue declarado el estado de emergencia y se activaron los protocolos para recibir el avión.

La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 9:45 de la mañana (06:45 GMT). Los pasajeros fueron atendidos en la terminal mientras se coordinaba con Flydubai el envío de un avión alternativo.

"Actualmente, las autoridades competentes están trabajando para completar las investigaciones necesarias", señaló el aeropuerto, que confirmó las heridas sufridas por el capitán y el copiloto, pero no explicó las circunstancias en que se produjeron.

Netanyahu habla de intento de estrellar el avión

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ofreció posteriormente una versión más grave de lo sucedido y aseguró que uno de los pilotos habría apuñalado al otro dentro de la cabina.

"Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", afirmó Netanyahu en un mensaje en vídeo difundido por su oficina y citado por EFE.

Un responsable de la oficina del primer ministro dijo a la agencia que las autoridades israelíes manejan como hipótesis principal un intento de secuestro de la aeronave. Hasta el momento, las autoridades saudíes no han confirmado públicamente esa versión y mantienen abierta la investigación sobre lo ocurrido.

Inicialmente, fuentes del Ministerio de Transporte de Israel habían descrito el episodio a EFE como un "altercado entre la tripulación".

Pasajeros intervinieron

La versión de que se produjo un enfrentamiento violento dentro del avión fue respaldada por imágenes difundidas por el Canal 12 de Israel.

En un vídeo aparecen tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina y los dos pilotos tendidos en el suelo, también con rastros de sangre. Los pasajeros aseguran que habían logrado reducir al supuesto atacante después de que este apuñalara al otro piloto e intentara atacarlos.

"Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado", dicen los hombres en las imágenes. El presunto agresor aparece tumbado en el suelo con una máscara de oxígeno, mientras el otro piloto también recibe asistencia.

Los pasajeros calificaron lo ocurrido como un ataque terrorista, aunque esa caracterización tampoco ha sido confirmada por las autoridades saudíes responsables de investigar el incidente.

Una trayectoria irregular

El recorrido registrado por la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 muestra movimientos inusuales de la aeronave antes de su aterrizaje de emergencia.

Cuando el avión volaba de este a oeste y se aproximaba a la frontera con Jordania, realizó un brusco giro hacia el norte y perdió altitud. Posteriormente continuó a menor altura siguiendo una trayectoria irregular, dio media vuelta cerca de la frontera jordana, tomó dirección sur y finalmente se dirigió hacia Tabuk.

La oficina de Netanyahu informó inicialmente que la situación estaba "bajo control" y que se adoptaban las medidas necesarias para garantizar el regreso de los pasajeros israelíes.

Flydubai, por su parte, se limitó a describir lo sucedido como un "incidente", sin precisar sus causas. La aerolínea confirmó que el avión aterrizó de manera segura en Tabuk y aseguró que todos los pasajeros se encontraban a salvo.

Los viajeros permanecían en Arabia Saudí a la espera de ser trasladados a Israel, mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió dentro de la cabina y establecer las circunstancias que provocaron el desvío del vuelo.