Irán amenaza con cerrar rutas petroleras mientras EE. UU. afirma que perdió el control de Ormuz

Según cifras de la consultora marítima Kpler compartidas con EFE, durante septiembre salieron por Ormuz alrededor de 17 millones de barriles diarios, frente al promedio de 18 millones de barriles diarios registrado en 2025, antes del comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero. ( EFE/ STR )

Irán amenazó este miércoles con bloquear las rutas que, según la Guardia Revolucionaria, están siendo utilizadas para mantener las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos sostuvo que Teherán ha "perdido por completo el control" de esa estratégica vía marítima.

Las declaraciones contrapuestas se producen en momentos en que el tránsito petrolero por Ormuz se aproxima a los niveles anteriores al comienzo de la guerra, pese a los ataques registrados contra buques en las últimas semanas.

"Pronto se bloquearán algunas de las pocas rutas que se han creado mediante explosiones y la destrucción de algunos de los pasos rocosos en el estrecho de Ormuz", afirmó el general Mohamad Reza Naqdi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, según informó la agencia iraní Tasnim.

Naqdi aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes mantienen un "control total" del estrecho y sostuvo que este permanece cerrado. Sin embargo, reconoció que una cantidad "pequeña" de petróleo continúa saliendo de la zona mediante transferencias entre embarcaciones menores y petroleros.

Rubio contradice a Teherán

Desde Atenas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció una versión opuesta. "El estrecho de Ormuz está abierto, ahora sale casi la misma cantidad de petróleo que antes del conflicto, así que han perdido por completo el control del estrecho", declaró durante una rueda de prensa junto al ministro griego de Exteriores, Yorgos Yerapetritis.

Los datos disponibles muestran una fuerte recuperación de las exportaciones. Según cifras de la consultora marítima Kpler compartidas con EFE, durante septiembre salieron por Ormuz alrededor de 17 millones de barriles diarios, frente al promedio de 18 millones de barriles diarios registrado en 2025, antes del comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero.

El incremento se ha producido pese a la persistencia de incidentes de seguridad. La agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ha registrado 12 ataques contra petroleros desde el 29 de septiembre.

La Guardia Revolucionaria no ha reivindicado esos ataques. La semana pasada, sin embargo, afirmó que Estados Unidos "no está respondiendo desde hace tiempo" a lo que calificó como agresiones diarias iraníes contra embarcaciones que transitan por Ormuz.

Irán declaró cerrado el estrecho después del inicio de la guerra y ha utilizado el control de esa vía marítima como instrumento de presión durante el conflicto. Washington, por su parte, ha respondido con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes.

El programa nuclear

Rubio vinculó además la situación en Ormuz con las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Afirmó que Teherán "no ha sabido aprovechar las sucesivas oportunidades" para alcanzar un acuerdo con Washington y advirtió sobre el deterioro de la economía iraní.

El secretario de Estado insistió en que cualquier acuerdo para terminar el conflicto debe garantizar que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear. "Irán no puede tener un arma nuclear. Punto y fin de la historia", declaró.

Rubio sostuvo que, según la posición estadounidense, Teherán buscaba desarrollar una capacidad militar convencional suficientemente poderosa como para quedar fuera del alcance de sus adversarios y posteriormente aumentar su capacidad de presión sobre otros países de Oriente Medio.

Grecia como corredor energético

La crisis de Ormuz también ocupó un lugar central en la visita de Rubio a Grecia, país al que calificó como un "nodo energético" y un "pilar de estabilidad en la región". El funcionario expresó el interés de Washington en aumentar las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) hacia el mercado griego.

Yerapetritis destacó, por su parte, el papel del llamado Corredor Vertical de los Balcanes, una infraestructura que parte de Grecia y facilita el transporte de GNL hacia Europa central y oriental. También señaló que la flota mercante de propiedad griega transporta más del 20 % del gas natural licuado que se mueve en los mercados internacionales.

La recuperación de los embarques de crudo a través de Ormuz adquiere especial importancia para los mercados energéticos internacionales. La amenaza iraní de cerrar las rutas que todavía permiten el movimiento de petróleo introduce un nuevo elemento de incertidumbre, mientras Washington sostiene que el incremento de las exportaciones demuestra que Teherán ya no controla efectivamente el tráfico por el estrecho.