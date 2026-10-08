Irán responderá a la última propuesta de paz de Estados Unidos "en unos días"

Araqchí mantuvo que "el proceso de negociación continúa a través de intermediarios" entre Teherán y Washington. ( EFE/EPA/DMITRI LOVETSKY / POOL )

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este jueves que su país responderá a la última propuesta realizada por Estados Unidos para poner fin a la guerra Een unos días" y mantuvo que los contactos entre las dos partes continúan a través de intermediarios.

"Creo que daremos una respuesta en unos días", dijo Araqchí, en referencia a la propuesta estadounidense que recibió a finales de septiembre, en unas declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

El jefe de la diplomacia iraní recordó que entregó a la parte estadounidense un propuesta bautizada como 'plan de siete días para detener las hostilidades' y reabrir el estrecho de Ormuz, y que Washington la rechazó y replicó con un plan por su parte.

Negociación en proceso de análisis

"Ahora la estamos analizando", dijo sobre la propuesta estadounidense.

Araqchí mantuvo que "el proceso de negociación continúa a través de intermediarios" entre Teherán y Washington.

Irán exige el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio y la liberación de fondos congelados de Teherán en terceros países, entre otras medidas, para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero y reabrir el estrecho de Ormuz.

Estas declaraciones de Araqchí se producen cuando se ha registrado un pico anual de ataques por semana a buques que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera un 27 % desde el máximo alcanzado durante la guerra de Irán.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó de que diez buques cisterna fueron atacados en Ormuz entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, lo que, según un informe enviado este jueves a EFE por la consultora Kpler, supone la cifra semanal más alta registrada este año.

Los ataques no han cesado en los últimos días, con cuatro más contabilizados en Ormuz desde el 4 de octubre.

Irán y Estados Unidos mantienen un pulso por el control del estrecho de Ormuz por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra.

Teherán lo bloqueó tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto con la paralización de las exportaciones de petróleo.

Pero Estados Unidos ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán.