Irán afirma haber atacado un buque que cruzaba Ormuz por una "ruta ilegal"

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz. ( EFE )

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron el viernes que sus fuerzas habían atacado un buque gasero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por "una ruta ilegal".

Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, la república islámica intenta bloquear la navegación por esta vía estratégica, por donde antes del conflicto circulaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Las agencias de control del tráfico marítimo también reportaron el viernes que un proyectil de origen desconocido había provocado un incendio en un barco frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, pero nombraron un buque distinto.

En un comunicado divulgado por la prensa oficial, los Guardianes afirmaron que las fuerzas iraníes "han tomado el control de la administración del estrecho".

"Al llevar a cabo esta misión, hace unas horas, un gigantesco buque gasero de GLP llamado NV Sunshine, propiedad de NatWit, que intentaba transitar por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz, fue alcanzado", añadió el ejército ideológico iraní.

Incidente en Emiratos

Teherán insiste en que los buques soliciten su permiso para cruzar Ormuz por una ruta cercana a sus costas. Sin embargo, cada vez hay más buques que se arriesgan a navegar por una ruta alternativa que bordea la costa sur del estrecho.

La agencia marítima británica UKMTO dijo el viernes que un barco sufrió un incendio a bordo tras ser alcanzado por un proyectil de origen desconocido frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, al suroeste del estrecho.

"Se desconoce por el momento la situación de la tripulación, la evaluación de daños y el impacto medioambiental", señaló UKMTO en un comunicado.

La firma de seguridad británica Vanguard también informó del incidente e identificó al buque como el petrolero de crudo GEM NO.2, con bandera de Panamá.

Los barcos en el Golfo y en el estrecho de Ormuz, la única ruta marítima de acceso a esa región rica en petróleo, han sido objeto de repetidos ataques desde que Estados Unidos e Israel desencadenaron la guerra a finales de febrero.

Estados Unidos estableció su propio contrabloqueo de los puertos iraníes y ocasionalmente lanza ataques contra buques de la república islámica en esas aguas.