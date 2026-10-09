Seguidores del líder encarcelado Imran Khan marchan a Islamabad para exigir su liberación

Partidarios del encarcelado ex primer ministro y fundador del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, participan en una marcha de varios días hacia Islamabad, en el distrito de Charsadda, en la división de Peshawar de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 9 de octubre de 2026. El PTI inició una marcha de varios días desde la provincia de Khyber Pakhtunkhwa hacia Islamabad tras el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, y los manifestantes exigen la liberación inmediata de Imran Khan, acceso a su atención médica personal, derecho a visitas familiares regulares y la liberación de otros líderes del partido y familiares detenidos. ( EFE/EPA/ARSHAD ARBAB )

Cientos de seguidores del encarcelado iniciaron este domingo una marcha de varios días hacia Islamabad para exigir su liberación, tras el colapso de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición.

Los manifestantes se congregaron en el distrito de Lakki Marwat, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP), una región gobernada por el partido de Khan. Sohail Afridi, jefe de Gobierno de la provincia y leal a Khan, lidera la movilización con el plan de llegar a la capital en aproximadamente una semana.

La marcha estaba prevista inicialmente para el 27 de septiembre, pero los organizadores la pospusieron después de que los líderes del partido denunciaran que las autoridades habían cerrado las principales rutas de acceso a Islamabad, entre ellas el puente de Attock, un cruce clave para los convoyes que viajan desde KP hacia la provincia del Punyab.

Según el plan actual, los manifestantes han partido el domingo de Lakki Marwat hacia Karak, para luego avanzar a Kohat el lunes. Desde allí, está previsto que lleguen a Peshawar y emprendan su camino hacia Islamabad el miércoles, esperando alcanzar la capital en un plazo de dos a tres días.

El partido PTI de Khan y el Gobierno federal mantuvieron negociaciones durante el fin de semana sin alcanzar un acuerdo.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, acusó este domingo a Afridi de intentar sabotear el diálogo, añadiendo que durante las conversaciones se había consensuado el 99 % de los puntos.

En una rueda de prensa en Lahore, Naqvi explicó que se prepararon y modificaron cuatro borradores. "El acuerdo estaba listo", afirmó el ministro, indicando que llevó una copia al presidente Asif Ali Zardari. Tras mostrárselo y regresar, se enteró de que el jefe de Gobierno de KP había realizado varios cambios en el texto.

Además de la liberación de Khan, los manifestantes exigen su traslado a un hospital y que se permita a su familia visitarlo.

Naqvi advirtió que se tomarán medidas legales contra quienes violen la ley durante la actual ola de protestas, además de surayar que las autoridades no permitirán ninguna incursión sobre Islamabad y que los infractores se enfrentarán a procesos penales.

Las autoridades han bloqueado las carreteras con contenedores de transporte en la entrada de Islamabad y en el interior de la ciudad. También se han levantado barricadas en el puente de Attock y en las rutas circundantes que unen el Punyab y KP, reforzando uno de los cuellos de botella más críticos en el camino hacia la capital.

Los organizadores han prometido llegar a Islamabad sin importar lo que les ocurra. La anterior gran marcha del partido, en noviembre de 2024, terminó con enfrentamientos mortales entre simpatizantes y fuerzas de seguridad.

El PTI denunció entonces que los agentes abrieron fuego real contra los manifestantes, matando a más de 20 personas, unos datos negados por el Gobierno.

Khan permanece en prisión desde agosto de 2023 y se enfrenta a múltiples casos penales. Él niega haber cometido delito alguno, y el PTI sostiene que los casos tienen motivaciones políticas, mietras que el Gobierno rechaza cualquier interferencia en los procesos judiciales.